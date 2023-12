¿Quién es Lupita Torrentera, segunda 'esposa' de Pedro Infante? | FOTOS

En la serie “Se llamaba Pedro Infante” se relata cómo fue el romance entre Pedro Infante y la bailarina Lupita Torrentera, quien le dio al actor tres hijos.

Pedro Infante conoció a Lupita Torrentera en el teatro Follies Bergere, ella era bailarina ahí y quedó cautivado por la belleza de la joven.

Lupita Torrentera tenía solo 14 años cuando conoció a Pedro Infante, y la mamá de ella hizo todo lo posible por evitar que su hija cayera en los encantos del histrión, sin embargo, su caballerosidad, amabilidad y sencillez hicieron que la madre de la joven cediera y aceptar la relación.

El romance entre los dos famoso comenzó oficialmente en 1945 y duraron seis años juntos, pero el famoso cantante seguía casado con su primera esposa María Luisa León y aunque en una entrevista Lupita Torrentera dijo que desconocía la situación sentimental del actor.

El punto de quiebre entre María Luis León y Pedro Infante fue que ella no podía tener hijos, sin embargo, Lupita Torrentera le cumplió este sueño al cantante y le dio tres hijos: Graciela, Pedro y María Guadalupe.

Lupita Torrentera dejó a Pedro Infante por infiel

La propia Lupita Torrentera ofreció una entrevista al programa de “La historia detrás del mito” y confesó que se enteró de que Pedro Infante estaba en una relación con Irma Dorantes, su última pareja y con quien se casó de forma ilegal.

Lupita Torrentera y Pedro Infante Foto: Especial

Lupita Torrentera contó en dicha entrevista que un día llegó a la casa de Irma Dorantes y obligó al protagonista de “A toda máquina” a salir. Lo enfrentó y en ese momento terminó la relación. Indicó que ella no iba a permitir una infidelidad, pese a que ella seguía con él aunque estuviera casado.

“Fui y lo saqué de la casa, del departamento de ella. Le pequé al coche de ella dos o tres veces. ‘Dígale a Pedro que baje o lo bajo’. Bajó Pedro y me dijo: ‘Chaparra eso no se hace es una señora’. Y le dije: ‘Yo ya me cansé de ser señora y ahorita vamos a terminar, porque la señora María Luisa, así te conocí, pero otra relación ya no’”, dijo Lupita Torrentera.

¿Cuántos son y quiénes son los hijos de Pedro Infante y Lupita Torrentera?

Pedro Infante y Lupita Torrentera tuvieron tres hijos: Graciela, Pedro y María Guadalupe.

Graciela murió a los pocos meses de haber nacido, mientras que Pedro Infante Torrentera buscó seguir los pasos de su papá y se dedicaba a cantar y realizó varias películas en el cine mexicano, incluso el parecido físico con el actor era muy impresionante.

Sin embargo, Pedro Jr. murió en el 2009 a los 59 años, luego de que el mismo se quitara la vida. Él mismo se acuchilló el estómago.

Pedro Infante Torrentera Foto: Especial

Mientras que María Guadalupe (Lupita) Torrentera está dedicada a mantener viva la imagen de su papá y hace eventos culturales para mantener viva la leyenda del famoso actor.