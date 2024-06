Lyn May, arrepentida de inyectarse aceite en la cara en su juventud, 'ya no quería vivir'

Lyn May es una de las vedettes y actrices mexicanas más reconocidas, pues cuenta con una amplia trayectoria y a lo largo de los años, ha demostrado su talento en diversas disciplinas artísticas; sin embargo, también se le conoce por sus cirugías estéticas.

No es un secreto que el Lyn May ha sido víctima de muchas críticas debido al aspecto de su rostro, sobre todo porque en su momento fue una joven sumamente hermosa en el mundo de las vedettes, quien además siempre ha tenido un cuerpo envidiable.

Sin embargo, se sabe que fue la inyección de aceite en la cara lo que provocó cierta deformación en el rostro de la celebridad, un tratamiento estético que era bastante popular hace años, pero el cual tiene graves consecuencias.

Lyn May confiesa que quiso quitarse la vida tras ver su rostro

Lyn May reveló que durante uno de los episodios más oscuros de su vida, al inyectarse aceite en la cara, pensó en quitarse la vida después de verse en el espejo y descubirir el daño que se había hecho por buscar una mejor apariencia, cuando dos mujeres la convencieron de someterse a inyecciones en el rostro.

La famosa lamentó caer en la presión social y haber confiado en los falsos beneficios de estos procedimientos estéticos, esto en medio de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

“Yo sufrí muchísimo, muchísimo, llegó el momento en que me quise matar, no me quería ver en un espejo. Muchas veces cuando me veía en el espejo decía ‘¿Por qué? ¿Por qué y lloraba, ya no quería vivir? Y así estuve durante un mes, encerrada, sin salir, no quería salir, no quería nada, empecé a quitarme poco a poco”, señaló la famosa.

En este sentido, la celebridad aprovechó y aconsejó a las mujeres para que no se inyecten la cara y mucho menos, antes de los 50 años ya que asegura que ella sigue retirándose aceite de la cara con 71 años.

Por otro lado, destacó que a ella le inyectaron aceites y no biopolímeros, un grupo de sustancias no aptas para el ser humano que se usan de manera ilegal como relleno con intención aumentar el volumen de una zona o rellenar arrugas.

Los biopolímeros pueden generar daños irreversibles y afectaciones en sistema inmunológico de las pacientes, por lo que hay que tener mucho cuidado de no utilizar este tipo de productos en cirugías estéticas.

“Olía a aceite como a medicamento, eran creo aceites para la gripa, estaban muy de moda, todo el mundo se lo ponía, pero qué bueno que fue aceite porque si hubieran sido biopolímeros sí me muero”, contó Lyn May.