Ella es Madisyn Shipman, la actriz de Game Shakers que cambió Nickelodeon por Playboy

Madisyn Shipman, actriz conocida por haber interpretado a Kenzie Bell en la serie “Game Shakers” de Nickelodeon desde 2015 hasta 2019, dejó a todo el mundo con la boca abierta y la mandíbula hasta el piso, pues debutó en la revista Playboy como una candente y espectacular conejita.

Madisyn Shipman, de 20 años, ofreció una entrevista a Fox News Digital, en la que habló acerca del giro que le dio a su vida, dejando las producciones infantiles para centrarse en el contenido erótico para adultos, cosa en la que decidió incursionar para financiar su carrera musical.

"Siempre he sentido una sensación de represión en términos de mi sexualidad y de mostrar mi cuerpo. Y creo que mucho de eso se debe a que crecí en un programa de Nickelodeon. Te enseñan que no puedes usar blusas cortas... No puedes mostrar demasiada piel. Tienes que ser presentada como una niña pequeña constantemente. Y cuando se terminó... Tuve una pequeña crisis de identidad porque no sabía quién era", narró la famosa.

Madisyn Shipman agregó que cuando le hicieron la oferta de posar en Playboy, dejó claros sus principios y le puso sus términos y condiciones a la empresa, la cual le dijo: "No es necesario que hagas eso. Si deseas mostrar todo, estás más que bienvenida, pero no es un requisito".

Madisyn Shipman remarcó que gracia a que incursionó en el contenido para adultos: "puede autofinanciar completamente mi carrera musical, lo cual es maravilloso".

"Tengo mi propia casa. Estoy completamente atendido. Tengo mucha libertad financiera y realmente no estaría en esta posición si no fuera por Playboy", remarcó.

Finalmente, Madisyn Shipman desatcó que muchos de sus clientes en la plataforma de contenido digital de Playboy, que es como OnlyFans pero mucho menos vulgar, son fans suyos de cuando estaba en Nickelodeon.

"Tienen tantas opiniones sobre quién soy yo como persona porque crecieron mirándome en la televisión. La mayoría de mis solicitudes son bastante sencillas. Mucha gente sólo quiere saber cómo fue mi día. Muchos de ellos sólo quieren tener una conversación", remarcó.