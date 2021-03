Madre de Christian Nodal comparte romántico VIDEO de su hijo y Belinda

No cabe duda de que Belinda y Christian Nodal son la pareja del momento, pues no dejan de derramar miel y no les importa a quien salpiquen.

Y es que Cristina Nodal, la suegra de Belinda, compartió en redes sociales un video en el que captó a los “Nodeli” en un meloso momento musical.

En el clip se puede apreciar a la pareja en un momento creativo y romántico: mientras Nodal toca el piano, Belinda canta “Luz sin gravedad”.

Esto dijo la suegra de Belinda de la escena

“Nadie advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos.’ ¡Los extraño!”, fue el mensaje con el cual la mamá de Christian Nodal acompañó el video.