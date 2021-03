Verónica Castro se vacuna contra el COVID en Acapulco (FOTOS)

La emblemática Verónica Castro ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, la cual le aplicaron en Acapulco, Guerrero.

A través de redes sociales comenzaron a circular distintas fotografías de la Vero Castro, de 68 años, en un centro de vacunación de Acapulco.

Verónica Castro y un trabajador de la salud Instagram

En ellas, la actriz de “La casa de las flores” aparece con cubrebocas, un vestido rojo de flores y presumiendo su cabello gris.

Además, Verónica Castro aparece junto algunos trabajadores de la salud, quienes se retrataron con ella repletos de emoción.

Otra de las fotos de la Vero Castro en Acapulco Instagram

Verónica Castro habla de la muerte de su madre

La actriz y cantante rompió el silencio en cuanto su sentir tras el fallecimiento de su madre, Socorro Castro, en abril pasado.

"Me costó mucho trabajo. Estuve de hospital en hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras. Estuve muy mal, se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas", compartió a "Ventaneando".

Además, aseguró que la muerte de su madre afectó mucho a Cristian Castro.

Verónica Castro al natural Instagram

"Es muy difícil, Christian a veces me dice: 'Mamá, qué es esto, ¿se va a acabar?', y yo no sé qué contestarle, todavía no entendemos muchas cosas, pero le está costando mucho a él", externó.

Finalmente, contó que la pandemia le ha afectado emocionalmente, pues tiene miedo de salir de su casa debido al incremento de contagios.