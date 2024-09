¿Magis TV es segura? Te contamos los riesgos de la barata app de streaming

Recientemente, se ha popularizado en el Internet la existencia de Magis TV, una aplicación que permite acceder a una amplia gama de series, películas y entretenimiento deportivo, a precios extremadamente bajos. Los usuarios se cuestionan si esta herramienta es segura para utilizarse.

Hay un popular dicho que se repite constantemente en redes sociales, donde señalan que cuando algo es demasiado bueno para ser real, generalmente viene con algún problema y aseguran que esto pasa con Magis TV, pues señalan a la app de ser riesgosa.

La realidad es que esta app no puede ser del todo legal, ya que ofrece mucho por poco dinero. Ahora, te explicaremos más de qué es, cómo funciona, qué ofrece y cuales son los peligros de utilizar esta plataforma de streaming.

La diferencia entre el MAGIS TV original y el magis pirata (modificación de tele latino).

Recuerden gente, nada es gratis en la vida, por algo piden acceder a tus archivos sino no se puede usar la app gratis😜 pic.twitter.com/UAQmp7f83d — hill porteño (@hillporteno) August 24, 2024

¿Qué es Magis TV?

Magis TV es un servicio en el que se transmite televisión en directo por medio del internet. Si bien esta tecnología no es ilegal, sí cae en prácticas fuera de lo permitido, ya que a través de ella se sintonizan diversos contenidos protegidos por derechos que pertenecen a otras plataformas.

Este servicio latinoamericano ofrece su contenido por medio de una app en Android, la cual ofrece el contenido de plataformas legales. De este modo, ofrecen diversas películas y series de diversas plataformas de streaming.

Cabe mencionar que Magis TV no tiene derechos sobre el contenido que ofrece, por lo que se dedica a ofrecer el contenido que pertenece a otras apps para ofrecerlo a sus usuarios. Sorpresivamente, el servicio está disponible para celulares Android, al igual que para Android TV y hasta Amazon Fire TV.

Para acceder al contenido hay que pagar. Los pagos se realizan por medio de WhatsApp Busines y una vez efectuado, el usuario obtiene acceso a los contenidos de streaming y en directo, al creársele una cuenta. El precio de la suscripción suele ser de nueve dólares al mes.

Estos son los riesgos de utilizar Magis TV

Cabe mencionar que la app no está disponible en tiendas de aplicaciones oficiales, ya que en ella se realizan operaciones ilegales. Tampoco tiene una página oficial, por lo que en varios sitios se encuentran las APK's descargables, las cuales no cuentan con ninguna garantía, por lo que es cuestión de suerte dar con la correcta y no con un virus.

🚨.#ATENTOS |



‼️Los usuarios que descargan aplicaciones como Magis TV y otras, para mirar contenido deportivo ⚽️ de entretenimiento, podrían estar poniendo sus datos personales en riesgo.



🚨 Según un estudio de Bolivia Verifica y la Fundación para el Periodismo, Magis TV, es en… pic.twitter.com/Was45liqhc — Tiempo Real (@TiempoRealEC) September 6, 2024

Entre otra de las desventajas es que no hay garantía en el contenido, por lo que el material disponible en la aplicación puede desaparecer en cualquier momento así como el servicio.

Otro de los riesgos es que la instalación de APK's abre la puerta a que entrem virus y malware en el celular, con lo que podrían robar tus datos personales y bncarios. Las estafas también están a la orden del día, ya que muchos sitios prometen bonos para usar Magis TV.