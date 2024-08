Mamá de Gomita pide que ya no voten por la influencer en La Casa de los Famosos México 2

La mamá de Gomita pidió que ya no voten por la influencer. Al parecer, la cantidad de 'hate' contra la influencer ha llegado a tal punto que su madre ya desea que su hija salga de La Casa de los Famosos México 2 para que las cosas no empeoren con nuevas declaraciones o actitudes.

No es secreto que Gomita ha recibido duras críticas desde su ingreso a La Casa de los Famosos México 2, pues la ex payasita no solo desagradó al público con su comportamiento, sino que incluso se volvió un meme por su aspecto, ya que la han comparado con Maui y con Mamá Coco.

A pesar de la dura cancelación que enfrenta junto con el resto de los integrantes del cuarto Tierra, la famosa aún tiene apoyo. Al parecer, hay usuarios que sí están dispuestos a apoyarla en el reality, aunque su madre, Elizabeth Campos, ya no desea que su hija este en la competencia.

Mamá de Gomita pide que ya no la apoyen en La Casa de los Famosos México

Al parecer, fue a través de un grupo en Telegram de apoyo a Gomita que la madre de la creadora de contenido dejó ver que todo el odio que ha recibido la influencer ha comenzado a hacer mella en la familia, al grado en que parece que ya no quieren vivir más de este foco mediático por el momento.

"Quiero dar las gracias por el apoyo que le han dado a Gomita en La Casa de los Famosos. Sin embargo, como mamá, he decidido ya no participar en la narrativa del programa"; comienza el mensaje respecto a la situación que vive la familia.

Además, mencionan, "la cantidad de comentarios negativos está afectando nuestra salud mental y por ello, les pido que dejen de votar para que Gomita continúe en la casa", señaló y agradeció por la atención al respecto del mensaje.

Usuarios de redes sociales no han detenido sus comentarios, pues gran parte del público considera que la madre quiere a Gomita fuera por la polémica que enfrenta su hermano, Lapizito, ya que en el reciente episodio de Un Tal Fredo, una ex pareja de él habló de violencia en su contra por parte del payasito.

"Un tal Fredo dio un golpe maestro al sacar el capituló de Lapicito, no me da gusto la verdad, pero creo que es lo justo", "sí andamos haciendo ese tipo de favores, señora Chave le doy toda la razón" y "es la mejor decisión de doña Chave", son algunos de los comentarios al respecto.