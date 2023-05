Marco Antonio Regil se declara sapiosexual: ¿Cuál es esa orientación?

Todo mundo se pregunta cuál es la orientación sexual de Marco Antonio Regil, pues nunca nadie le ha conocido ninguna novia o novio, por lo que queda duda entonces qué es lo que le gusta.

Para su fortuna, el famoso ya reveló que es sapiosexual… ¿y que diantres es eso? Acá te lo decimos a detalle.

Durante su entrevista con Paty Chapoy, Marco Antonio Regil contó que su mamá quiso abortarlo tres veces, pero al final no se animó.

También narró que a los 15 años ganó un concurso de locución; sin embargo, para forjar su carrera tuvo que “tuvo que picar piedra para llegar hasta donde está”.

Asimismo, Marco Antonio Regil dijo que en su vida se ha enfocado al trabajo y a cuidar a su mamá, pero sí reveló que casi se casa una vez, pero que mandó a volar a dicha persona porque resultó ser una chichifa que quería que la mantuviera.

¿Qué es ser sapiosexual?

Tras ello, el conductor reveló que es sapiosexual: “Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual”.

“Sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente”, remarcó Marco Antonio Regil.

Por ello, la sapiosexualidad es cuando las personas consideran a la inteligencia como el principal factor en la atracción sexual.