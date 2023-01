Marco Antonio Regil revela la verdad del supuesto catálogo de actrices: "que dijeras cuánto"

Marco Antonio Regil habló sobre el supuesto catálogo de actrices de Televisa y reveló si es verdad que existía o no.

El conductor asistió al canal de YouTube de las Envinadas, en donde si bien dijo que nunca escuchó nada de un catálogo de actrices, había un maquillista que se dedicaba a hacer ofertas a las celebridades y modelos que aparecían en los programas de la televisora.

En Televisa había un maquillista muy conocido ahí, que hacía el maquillaje de varios programas y ese sí llegó pero lo que sí es que él a mí y a las modelos del programa y a otras personas que yo vi por ahí, así como si nada les ofrecía que había alguien muy poderoso o poderosa que quería contigo y que dijeras cuánto Marco Antonio Regil

El presentador, famoso por programas como “Atínale al precio” o “100 mexicanos dijeron”, contó que las personas se reían del maquillista, pero que él era insistente y les decía: "Tú dime un precio, hay gente que quiere; o sea, porque eres como la carne", a lo que él sólo respondía con risas.

Marco Antonio Regil descartó que se tratara de una práctica generalizada y que la mayoría de la gente con la que trabajó en Televisa era decente.

No fue una práctica generalizada, esas son mentiras. La mayoría de la gente con la que yo trabajé en Televisa, el 99 por ciento es superdecente, chambeadora que estaba haciendo lo que tenía que hacer Marco Antonio Regil

Asimismo, señaló que esos rumores existen en cualquier tipo de empresa, pero que la televisora al ser parte de la industria del espectáculo tiene más de esos rumores que, además aparecen en revistas de espectáculos.

"¿Y en los bancos no? ¿Y en las empresas no?, sólo que aquí salimos en el TvyNovelas... No hay un ventaneando de hospitales”, dijo Marco Antonio Regil.