Mare Advertencia Lirika comparte viaje interior en nuevo disco

En los últimos años la rapera zapoteca Mare Advertencia Lirika (Oaxaca, 1987), quien participó en la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever, se encuentra en un proceso de sanación en el que se está redescubriendo y aceptando con todas las vulnerabilidades. Es en el nuevo disco que prepara, Del otro lado, donde comparte este camino, que ha estado envuelto en el caos, las contradicciones y la aceptación.

“El disco es un proceso de 20 años de música y de sanación que todos pasamos, en el que estás en constante contradicción. Hay muchas resoluciones que se me presentaron y las he manifestado en letras, este álbum es el más personal, voy a hablar de esta vulnerabilidad, de los miedos, muchas cosas que no había podido hablar en primera persona”, compartió la cantante en entrevista telefónica con La Razón.

Reconoció que durante mucho tiempo se refugió en la colectividad y activismo, desde donde hablaba de las injusticias y violencias que veía a su alrededor; sin embargo, ahora quiere compartir lo que siente de manera interna y mostrar su fragilidad.

“He tenido que reconocer que hay cosas que personalmente me atraviesan, que hay situaciones que tengo que trabajar, que me duelen, que me superan, que hay momentos en que no estoy lo suficientemente fuerte. Muchas nos exigimos mantenernos fuertes, de pie, porque es lo que nos exige el sistema y nos autoexigimos; es reconocer que la vulnerabilidad, el dolor, el llanto, es parte de mi historia y ahora es reivindicar”, dijo.

La música se convirtió en esa forma de cuestionar mi realidad, de cuestionarme a mí misma, respondiendo a muchas preguntas que tenía yo, como una infancia migrante, una persona viviendo en la periferia, como mujer, como zapoteca

Mare, Advertencia Lirika Rapera

Una de las canciones del nuevo disco es “ReSURrección”, que creó en colaboración con la DJ argentina radicada en la Ciudad de México, Tayhana. Aborda el caos, el dolor y el llanto del sur, su tierra de origen, pero también incorpora parte de su proceso de sanación con rimas como “mi rap no es queja, es desahogo necesario/Si no lo suelto, siento se pudrirá/Es que a terapia esta realidad me ha llevado” o “antes quise convencerme que nada me hace daño/Y ahora aparto en mi agenda tiempo para llorar”.

“No ha sido sencillo hablar del proceso de sanación, a veces como que hay una positividad tóxica en la sociedad, de reconectar con las ancestros, sanar, pero eso atraviesa por el caos, es confrontarte contigo misma; sin embargo, en el proceso creativo es donde logro transformar eso, me siento más cómoda hablando de las cosas, hay una aceptación de mí y de lo que habito, de lo que hablo es lo que ya logré sanar… Es decir, no siempre vamos a estar bien”, aseguró.

Mare Advertencia Lirika adelantó que otro tema que trabaja es “Intentar”, que aborda la aceptación y el amor propio. “Una narrativa que existe en el álbum es ésta de mirarte al espejo, observarte, abrazar a la que eres, esta canción habla de eso, un diálogo al espejo que nos cuesta porque muy pocas veces le hablamos a ésa que vemos en el espejo”, aseveró.

Compartió que a nivel musical el material discográfico representa una diversidad e incorpora elementos de la música tradicional del país, como los sones jarochos o las pirekuas de Michoacán.

“Lo que tiene este disco, a diferencia de otros que he trabajado, es que tiene mucha participación en producción, hay nueve personas involucradas, hay sonidos muy cercanos a la música tradicional como el son jarocho, las pirekuas, sonidos más cercanos a lo disco, lo electrónico, la esencia del rap antiguo, cosas más instrumentales, sonidos ambientales, es un experimento un poco, porque cuando hablamos de todo esto que ocultamo,s en términos de sonido encaja muy bien esta diversidad”, finalizó.

Este año, Mare Advertencia Lirika también lanzó “Cypher 1: Ella”, en colaboración con Mabiland, EMJAY y Delfina Dib, con el sello Gorgona, manejado y producido por mujeres para promover el talento femenino.