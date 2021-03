María Levy comparte poderoso mensaje "body positive" y tips para tomarse FOTOS

María Levy compartió con sus seguidores un poderoso mensaje de amor propio y “body positive” junto con tips para que sus fans se retraten.

“Quiero recordarte, tu cuerpo es perfecto. es inteligente, fuerte y sabio. Tu ser es hermoso, con su sentir, sus procesos y su historia. Y tú existencia es un regalo inmenso, lleno de magia el cual debes cuidar y honrar. Cuida de ti, agradécete, apapáchate, hónrate, respétate, ámate incondicionalmente”, escribió en su Instagram.

María Levy Instagram

Asimismo, compartió un video en el que mostro a sus fans la importancia de los ángulos y la postura a la hora de autorretratarse.

no te pierdas: Hija de Mariana Levy impacta con sus fotos SIN CENSURA en su cuenta de OnlyFans

María Levy Instagram

“En la primera parte del video estoy arqueando la espalda a más no poder, sacando las pompis y las bubis, metiendo la panza a más no poder y con el calzón bien arriba para que me haga más cintura”, explicó.

“En la segunda parte estoy respirando tranquilamente como un ser humano, relajando mi cuerpo y aceptándolo tal y como es. poniendo mi tranquilidad, amor y comodidad primero”, agregó.

María Levy Instagram

Finalmente pidió a sus fans no comparar sus cuerpos con los que ven en redes sociales, pues son sumamente engañosos “y puede intoxicar nuestro corazón. sean súper selectivos en el contenido que consumen y que su filtro sea el amor por ustedes”.