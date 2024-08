Mariana Echeverría acusa a Gala Montes por 'violencia verbal' tras pelea: 'No pienso pasarlo' | VIDEO

Mariana Echeverría aseguró que acusaría a Gala Montes con La Jefa de La Casa de los Famosos México 2 por ejercer 'violencia verbal' en su contra durante una discusión que tuvieron en la sala de la casa, pues la integrante de Me Caigo de Risa se habría sentido sumamente agredida.

Fue en la cocina que Mariana Echeverría conversó sobre Gala Montes con sus compañeros del cuarto Tierra y aseguró que las cosas no se iban a quedar así. Los habitantes que han formado una alianza con ella se mostraron de acuerdo con su decisión.

Así fue la pelea entre Gala Montes y Mariana Echeverría

Antes de que se armara el tremendo pleitazo de madrugada entre todos los habitantes del programa de telerrealidad y Gala Montes se peleara con Adrián Marcelo, hubo una pequeña discusión entre la actriz de 23 años y Mariana Echeverría, en el cual la pelirroja le puso un alto a la conductora.

Todo pasó porque hablaban de la eliminación de Shanik Berman y Mariana aseguró que el público fue quien sacó a la periodista, con lo que una vez más quiso dejar ver que el cuarto Mar no tiene poder contra ellos, algo que han repetido en muchas ocasiones, sin saber que todos en Tierra han caído de la gracias del público.

"Pero nosotras la pusimos ahí, ¿de qué hablas?", cuestionó Gala, ante lo que Mariana puntualizó que fue Mar quien nominó a Berman. Si bien Gala mencionó que no querían a la comunicadora en Mar, Mariana insistió en que fue el público quien sacó a la famosa.

Después, se habló de como Shanik era la infiltrada y Mariana comenzó a hablar de cómo Briggitte 'filtraba información', pero ante la reacción de Gala, comenzó a hacerse para atrás en sus declaraciones.

"No le estés levantando falsos a Briggitte" le pidió Gala, ante lo que Mariana aseguró que no lo hacía. Por su parte, Bozzo destacó que ella no filtró información, sino que solo defendió a una amiga". Usuarios en redes sociales aseguran que Gala le puso un alto a Mariana, quien respondió con miedo.

Mariana Echeverria asegura que acusará a Gala Montes

“¿Escuchaste? Para que no hablen de más, porque hay un contrato. Yo no pienso pasarlo, la violencia verbal. Dijo ‘un put*zo me lo aguanta, dos ya no’, lo dijo. Ahorita voy a hablar con La Jefa vas a ver si no me encargo yo”, dijo Mariana sobre su pelea con Gala posteriormente.

Mariana aseguró que las declaraciones de Gala ya eran fuertes y podría irse en contra de cualquiera. "Eso sí ya está pasado, sí le voy a decir a La Jefa… Puede ser a cualquiera a ella, a mí o a ti”, indicó.