Mariana Echeverría habla de su rivalidad con Mariazel antes de Me Caigo de Risa: 'Ya traíamos el tiro'

Mariana Echeverría y Mariazel demuestran una relación bastante cordial y amigable en el programa Me caigo de risa; sin embargo, muchos no sabían que ambas conductoras habían tenido una rivalidad entre sí antes de ser parte de la familia disfuncional.

Fue por medio de la entrevista más reciente en el canal deYoutube de Yordi Rosado que Mariana Echeverría habló respecto a a cómo su relación con Mariazel no siempre fue la ideal. Esto ocurrió antes de que ambas pertenecieran a Me caigo de risa.

Resulta que entre las famosas existía una rivalidad que tenía que ver con la pasión por el fútbol, un tema que los mexicanos conocemos bastante bien.

Así era la 'rivalidad' entre Mariazel y Mariana Echeverría

“Estuvo bien chistoso porque estábamos en el equipo contrario en un torneo de futbol que armaba Televisa. Yo ya llevaba mucho tiempo y ella entró de TDN y le dijeron: ‘tú la vas a cubrir a ella, que no meta ningún gol’ y Mariazel hace caso, se me pegó y yo agarraba el balón y me lo quitaba, ya traíamos el tiro, el pique, se armaba, las dos somos rudas”, explicó.

En ese sentido, Mariana explicó que si bien nunca hubo como tal problemas entre ellas en lo profesional, al pertenecer a dos equipos de fútbol diferentes en la misma compañía que se enfrentaban constantemente, si llegó a existir una fuerte rivalidad depotiva entre ellas dos, sobre todo porque siempre se encontraban entre sí durante los partidos.

Sin embargo Mariana dejó claro que tampoco considera que sea una amiga muy cercana de Mariazel, pues asegura que simplemente tiene una buena relación y son amables entre sí, pero que no hay nada más allá. “Cuando entró yo dije que no la conocía, no tenía tema. No es mi amiga, somos súper compañeras, nos respetamos, pero nos llevamos bien. Vamos y trabajamos”, expresó.

Así se acabó la 'rivalidad' entre Mariana y Mariazel

A pesar de ello durante el programa Me caigo de risa sí se les llegó a antagonizar entre sí, pues Faisy se refería a ambas como archirrivales, lo cual llevó a pensar al público que pudieron haber pleitos entre ambas fuera de cámara. Esta narrativa termino hasta que ambas compartieron un beso en pantalla.

"Faisy decía: ‘las archirrivales’ y le decíamos que no y nos tuvimos que dar un beso en la boca un día en el programa y ahí se solucionó todo. A lo mejor una vez tocamos el tema, pero fue X. Todo fue por un partido de futbol”, explicó Mariana Echeverría.