Mariana Echeverría es la décima integrante CONFIRMADA de La Casa de los Famosos México

Este lunes, se reveló al décimo confirmado de La Casa de los Famosos México durante una conferencia de prensa referente a la décima temporada de Me Caigo de Risa, el exitoso programa de comedia y concursos que por años ha cautivado al público en TV Abierta.

Desde que se dio a conocer sobre el anuncio, comenzó a surgir el nombre de Mariana Echeverría como la décima integrante de La Casa de los Famosos México, pues la joven ha formado parte de la "familia disfuncional" desde hace tiempo y ya se hablaba de su posible integración al programa desde semanas atrás.

Sin lugar a dudas, el reality en cuya primera edición vimos el triunfo de la primera mujer trans, Wendy Guevara, ha generado mucha anticipación en los últimos meses, ya que el público espera más del proyecto que ha regalado una nueva vida a esta forma de entretenimiento.

Antes de dar a conocer quien sería el décimo integrante de La Casa de los Famosos México, en la conferencia de prensa conocimos detalles sobre la nueva temporada de Me Caigo de Risa, la cual promete momentos llenos de risa para el público, como ha sido su costumbre desde hace ya diez años.

¿Quién es el décimo CONFIRMADO de La Casa de los Famosos México?

Desde que inicio la conferencia de Me Caigo de Risa, el público en redes sociales estalló con la petición de que Mariana Echeverría regrese a la alineación del programa de comedia y retos.

"Necesitamos tener un representante ahí adentro, que los ponga a disfrutar", señaló Faisy, al destacar que se trata de un integrante de la familia disfuncional. Dentro de una enorme caja, se encontraba la décima habitante, Mariana Echeverría, quien confesó estar un poco nerviosa sobre entar al reality show.

En ese sentido, se dio a conocer que aquel fue el motivo por el que Mariana Echeverría no formará parte de Me Caigo de Risa, pues si bien pudo ensayar con ellos, al final firmó con la producción del reality y por ello, no estará en el programa.

Así, Mariana solo estará en Me Caigo de Risa si sale de La Casa de los Famosos México, por lo que los integrantes de la familia disfuncional desearon no verla en el programa de comedia.

Las votaciones de La Casa de los Famosos México se abrirán desde que arranca el horario de Me Caigo de Risa, enfatizó el productor, por lo que ambos shows están muy relacionados en esta ocasión

Lista de CONFIRMADOS para La Casa de los Famosos México 2