Mariana Echeverría y Ricardo Peralta critican el cuerpo de Gala Montes y usuarios la defienden en redes sociales

Ricardo Peralta y Mariana Echeverría mostraron una vez más porqué son dos de los personajes menos queridos en La Casa de los Famosos México 2, pues han sido captados mientras criticaban el cuerpo de Gala Montes, a quien señalaron por tener una figura que relacionaron como la de 'un toro'.

Tanto Ricardo Peralta como Mariana Echeverría estuvieron de acuerdo al asegurar que Gala Montes parecía "un hombre vestido de mujer", pues desde momentos pasados en La Casa de los Famosos México 2, personas como Shanik Berman han asegurado que la mujer se ejercita "como los hombres" al levantar pesas.

Los comentarios han molestado a los seguidores del reality show, quienes insisten en que en el programa, varios de los habitantes realizan y replican discursos negativos para las mujeres que participan en el programa, como Gala Montes y Briggitte Bozzo.

¿Qué dijeron sobre el cuerpo de Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2?

Fue durante la fiesta temática de este viernes que Mariana Echeverría y Ricardo Peralta fueron captados en medio de una conversación, donde hablaban sobre el físico de Gala Montes. El video con las declaraciones de los artistas ya se ha viralizado.

Mientras Mariana estaba sentada y Ricardo de pie junto a ella, ambos hablaban discretos pero sin poder huir de los micrófonos, mientras comentaban respecto al físico de Gala, pues la conductora asegura que "es está poniendo muy corona" y remata al decir, "la vi y pensé que era un hombre vestido de mujer".

Ante esto, el influencer se rio, pues parece que encontró el comentario bastante cómico y estuvo de acuerdo con las declaraciones de la integrante de Me Caigo de Risa, al asegura que él también se ha sorprendido por el físico de la mujer-

Los fanáticos no tardaron en reaccionar a lo que dijeron los integrantes del cuarto Tierra. Cabe mencionar que esta no es última vez que hacen mención del cuerpo de la actriz mexicana de 23 años, pues ya en el pasado la habían criticado por 'comer demasiado', motivo por el que disminuyeron la ración de Briggitte Bozzo para que no le diera más comida a Gala.

"Esa gente como le gusta hablar de cuerpos ajenos ¿no?", "la envidia a flor de piel", "ay, el galán de cine y Miss Universo", "Gala es hermosa" y "¿qué no verá el espejo?", son algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Si bien en el pasado que se criticaran los cuerpos ajenos era bastante común, actualmente la sociedad no aprueba que existan este tipo de críticas. Por ello, personajes como Mariana Echeverria o Ricardo Peralta de La Casa de los Famosos México 2, han caído del gusto del público, al atacar el físico de las personas.