Mariana Ochoa se despide de 'Sale el Sol' a un mes de haber entrado ¿la corrieron?

Tal parece ser que la carrera de Marian Ochoa como conductora de TV estaba destinada a terminar pronto, pues a un mes de haberse incorporado a “Sale el Sol”, la famosa anunció su salida del matutino ¿Por qué la corrieron?

Así lo anunció la misma Mariana Ochoa en la que fue su última participación en “Sale el Sol”, emisión en la que la famosa dedicó unas palabras a sus compañeros y a sus fans.

De acuerdo con lo dicho por la misma Mariana, ella misma decidió irse de “Sale el Sol” pues tiene muchos proyectos y no le da la vida para seguir en el matutino. Y es que, además de ser miembro activo de OV7, Mariana tiene su propio canal en YouTube, es locutora, propietaria de una tienda de disfraces y cofundadora de EM Media Agency.

"La música me llama, se abrieron una venta de conciertos muy positiva, no me lo imaginé de esta manera y les quiero agradecer muchísimo", le dijo Mariana Ochoa a sus compañeros.

No obstante, hay personas que aseguran que la salida de “Sale el Sol” de Mariana Ochoa se debe a que la famosa le hizo un reclamo a Gustavo Adolfo Infante en vivo y en directo. Esto fue hace una semana y la cantante le dijo al periodista que no quería seguir haciendo enlaces, pues deseaba regresar al foro de televisión junto a sus compañeros, por lo que lo cuestionó sobre si esta situación estaba siendo influenciada por él.

¡Este día @soymarianaochoa cierra su ciclo en #SaleElSol! 💃🏻☀️🙌🏻



¡Muchas gracias por toda tu entrega, pasión y alegría! 📺 #DeMiPapáAprendí pic.twitter.com/zR81ITQc9X — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 14, 2024

“Yo quisiera ir directo a pajaritos porque le tengo una pregunta a Gustavo Adolfo Infante… me han estado llegando mensajes a mis redes que ‘¿por qué no he regresado al foro?’ y casualmente desde que tú regresaste al foro yo he estado con salidas todos los días, ¿te hice algo mi Gus? ¿Me estás castigando?”, dijo Mariana Ochoa.

“La verdad sí, el otro día te me quedaste viendo feo… claro que no, ¿yo qué? Yo te mando un beso”, le respondió Gustavo Adolfo Infante todo enojado.

Hasta ahora, Mariana Ochoa no ha negado esta versión ni la ha salido a desmentir.