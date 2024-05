VIDEO | Mariana Ochoa asegura que 'no se burló' del caso del feminicida de Iztacalco en Sale el Sol

Mariana Ochoa ha pedido disculpas por el desafortunado momento que se volvió viral donde la conductora de Sale el Sol presenta la nota del 'Feminicida de Iztacalco' con un tono fuera de lugar que molestó a miles de usuarios de las redes sociales, pues vieron el acto como una burla sobre el hecho.

El público arremetió en contra de Mariana Ochoa, Gaby Díaz Infante, Rafael Oropeza y Hany Portocarrero tras presentar una nota referente al feminicida que fue atrapado recientemente en Iztacalco, donde analizarían 'qué pasa en la mente de un asesino serial'.

El problema, más allá del sensible tópico, fue el modo en el que se presentó dicha información, pues ante la actitud relajada, la audiencia mostró su desagrado por la manera y descalificaron a la conductora del matutino Sale el Sol, quien antes de mandar a la nota, felictó a su compañera Gaby Díaz Infante por su cumpleaños.

Esto pasa cuando metes a cualquier “hijo de vecina” a conducir. Por eso es que, desgraciadamente nuestra profesión está tan devaluada.



Mariana Ochoa es una vergüenza.

Y la otra señora de junto peor.



¡Ah, pero qué felicidad que es su cumpleaños! ❌ pic.twitter.com/hvkHgVgb6h — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) April 26, 2024

Mariana Ochoa se disculpa por cómo presentó la noticia del feminicida de Iztacalco

Mariana Ochoa habló sobre la polémica que se generó alrededor de la manera en la que se expresó en el programa al momento de presentar el tema de feminicidio y aclaró cómo sucedió la situación:

“Ya era demasiado tarde, estaba recibiendo indicaciones de mandar al cumpleaños de Gaby y ni modo, todos somos humanos, tenemos errores", señaló la conductora del matutino "soy una persona sumamente empática con los temas de las mujeres; soy mamá, tengo una hija”, agregó.

Del mismo modó, contó que no pudo llegar a la lectura de la escaleta del porgrama, por lo que no sabía qué temas iba a presentar o qué sucedería durante el programa.

En este sentido, la mujer también aseguró que ha buscado disculparse con todos aquellos que se han sentido ofendidos por cómo se llevó a cabo la conducción en el segmento de Sale el Sol.

“A través de las redes sociales he estado comunicándome con todas las personas que se sintieron ofendidas para pedir una disculpa. Me equivoqué, no fue el tono, porque nunca me burlé de nadie y bueno, uno sigue aprendiendo día a día”, puntualizó.

Reaccionan usuarios a las disculpas de Mariana Ochoa

Por un lado, algunos de sus seguidores mostraron el apoyo hacia Mariana Ochoa al aseguras "Yo nunca vi que se burlara de nadie", "no se burló, solo fue el tono" e incluso hubo quien señaló que no había nada malo en cómo presentó la nota.

A pesar de ellos, otros comentarios mostraron su desaprobación a la conductora de Sale el Sol con mensajes como "siempre la riegas mija" o "antes de salir a cámara que conecte la boca con el cerebro!":