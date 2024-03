Mariana Seoane lleva su cumbia a “Lagunilla mi barrio”

La cantante y actriz Mariana Seoane lleva su cumbia al exitoso musical “Lagunilla mi barrio”, este fin de semana con una participación especial en la que el público podrá disfrutar de éxitos como “Una cerveza” y su más reciente sencillo “Veneno”, desde este viernes y hasta el próximo domingo.

“Formo parte de la cultura popular mexicana y siento que voy muy bien con el concepto y la obra, para mí es un tributo a mi carrera, va a quedar en la historia haber formado parte de esta obra de teatro musical tan exitosa… Estuve como espectadora el año pasado, me pareció una puesta brutal, me divertí, gocé, canté, me pareció fantástica”, compartió en entrevista con La Razón Mariana Seoane, quien se une a la lista de invitados especiales de Lagunilla mi barrio”, por donde han desfilado El Tri y la Sonora Santanera.

La puesta en escena es una historia de amor llena de comedia, que se complementa con canciones populares. Sigue la vida de don Abel, quien tras perder su trabajo llega al barrio de La Lagunilla a establecer una tienda de antigüedades con la esperanza de pasar sus últimos años en paz; sin embargo, experimentará diversas situaciones, entre ellas enamorarse perdidamente.

Mariana Seoane se presenta este fin de semana en "Lagunilla mi barrio" Foto: Especial

“Cuando estás con los actores de comedia nunca sabes con qué te van a salir, es muy divertido, tengo callo en eso, me gusta la comedia, sé que voy a poder jugar mucho. Voy a cantar algo nuevo y algo de mis éxitos", comentó Mariana Seoane.

Estar en Lagunilla mi barrio, la gente se la pasa increíble. Es un gran portal para mostrar lo que estoy haciendo, ‘Veneno’ ha sido un éxito, a la gente le ha gustado mucho, estoy contenta porque voy a llevar mi ‘Veneno’ Mariana Seoane

La cantante compartirá créditos en el Centro Cultural Teatro 2, en la Ciudad de México, con Albertano, Freddy y German Ortega (Los Mascabrothers), Maribel Guardia, Lisardo, Violeta Isfel, Daniel Bisogno, Alma Cero, José Luis Guarneros, Lenny Zundel y Oswaldo Salinas.

Mariana Seoane adelantó que prepara varias sorpresas, entre éstas un nuevo sencillo que lanzará el próximo 1 de abril, donde hará una nueva fusión con la cumbia. Además, meses después estrenará una película en la que actúa con Adrián Uribe.