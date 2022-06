Mariazel tiene COVID-19: "Me están cuidando mucho"

La conductora y comediante Mariazel anunció a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19.

En un breve video que publicó Mariazel en su cuenta de Instagram reveló que la razón por la que no asistió al programa de Más Deporte es porque se infectó del virus.

“Para los que me han estado preguntando por qué no fui a Más Deporte di positivo a COVID. Estoy bien. Tengo los síntomas normales. Estoy en casa y espero recuperarme muy pronto. Así que ahora a guardarme. No me había dado nunca, es la primera vez, pero ahí voy. Me están cuidando mucho, así que todo bien”, dijo Mariazel en la breve publicación.

En el video Mariazel de Me Caigo de Risa se observa que está acostada descansando, además en otra historia publicó que estaba viendo la serie de Netflix “Como vuela el cuervo”.

Mariazel estrena Me Caigo de Risa La Gala

Este próximo 3 de julio Mariazel estrena Me Caigo de Risa La Gala, segunda temporada, en el canal de Las Estrellas, programa con el que la familia disfuncional se vuelve a reunir tras varias exitosas temporadas en el canal 5.