Maribel Guardia revela la petición que le hizo Julián Figueroa antes de morir: 'prométemelo'

Hace unos días, Maribel Guardia conmemoró el primer aniversario de la trágica e inesperada muerte de su hijo Julián Figueroa, pues, cabe recordar que en 2023 su cadáver fue encontrado en su casa, dejando así a su madre devastada, a una viuda y a un pequeño huérfano, quien crecerá sin un padre que lo guíe (o no) en la vida.

Para celebrar la vida y legado de el que fue su único hijo, Maribel Guardia le dedicó un emotivo post en sus redes el cual acompañó su mensaje con una serie de fotos,donde muestra a su difunto hijo a lo largo de varias etapas de su vida: desde que era un pequeño, hasta sus últimos años previos a su deceso.

“JULIAN: Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches, sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás. Mi Lobito estepario, Cachalotito, Tato, mi campeón. Se que del otro lado del puente, no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud”, inició Maribel en su extenso menaje repleto de dolor.

“Tengo 365 razones para decirte: Viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria. En el cielo Dios y la virgen te guardan, tan cerca de su corazón como yo te tengo del mío. Tu madre que te ama y te amara por siempre”, remarcó la famosa.

Tras ello, en entrevista con medios de comunicación, Maribel Guardia reveló que su hijo Julián le hizo una petición muy funesta antes de morir, con la cual el joven habría presentido que se le iba a terminar la vida.

Visiblemente afectada, Maribel Guardia señaló que Julián le pidió que cuidara a su hijo en caso de que un día se muriera… cosa que sí pasó:

"Un día me lo dijo, ya ves que uno cuando tiene hijos siempre está pensando ‘mamá si algún día me muero por favor prométeme que...'. Yo le dije 'hijo por supuesto que lo voy a cuidar, pero me voy a morir primero yo. Ya estoy viejilla hijo', pero ‘no mamá nunca se sabe’, pero bueno, así fue y nunca se sabe", contó Maribel Guardia.