¿Quién es la máscara? 2023: ¿Quién es Jaguar? Conoce su identidad

Jaguar es uno de los personajes más poderosos de ¿Quién es la máscara? 2023, quien puso a bailar a todo el público al ritmo de corridos tumbados con el tema “Ella baila sola” de Peso Pluma y Eslabón Armado.

Entre sus pistas mencionó que cuando llegó a la jungla no había nada más ahí, y solo estaba él, además, en su sketch estaba armando como una habitación, pues le fueron a llevar un colchón. También dijo que se le va el avión y que casi no está en la jungla, haciendo referencia a que no vive en México.

Una de las pistas más reveladoras de Jaguar es que tiene que ver con el equipo de futbol América, ya sea que pueda ser un gran aficionado o un exfutbolista o actual futbolista.

Quién es Jaguar de ¿Quién es la máscara? 2023

Los investigadores aseguran que detrás de Jaguar de ¿Quién es la máscara? 2023 estaría Roberto Palazuelos, Werevertumorro, Ariel Miramontes y El Matador, Luis Hernández.

Los fans de ¿Quién es la máscara? también hicieron sus conjeturas y señalaron que detrás de este personaje podría ser Polo Morín, Diego Schoening, y muchos otros coinciden en que sería Werevertumorro.

Sin embargo, los fans del programa tienen que esperar a que se revelen más pistas de Jaguar o a que el personaje sea eliminado y tenga que mostrar su identidad de manera obligada.