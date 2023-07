MasterChef Celebrity México 2023: ¿Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. son novios?

El programa de MasterChef Celebrity México 2023 no solo trae deliciosos platillos y drama, sino que al parecer también provocó el amor entre dos de sus participantes: Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr.

De acuerdo con la cuenta de Twitter @lacomadritaof_, especializada en espectáculos y en realities shows, reveló que entre los dos concursantes de MasterChef Celebrity México 2023 habría surgido el amor durante las grabaciones del programa de cocina.

“Fabiola Campomanes de noviazgo con Eduardo Capetillo Jr. El amor surgió en la cocina más famosa de México”, se lee en el breve mensaje, sin embargo, no se dieron a conocer más detalles del supuesto romance que existe.

Aseguran que Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. son novios Foto: Especial

Así reaccionó la gente al supuesto romance de MasterChef Celebrity México 2023

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, ya que algunos de los cibernautas señalaron que había señales entre ellos y que por lo tanto sospechaban de esta relación.

Por otra parte, hubo quienes estaban sorprendidos del supuesto noviazgo por la diferencia de edades, ya que Fabio Campomanes tiene 50 años y Eduardo Capetillo Jr. tiene 28 años.

“Ya me imagino cómo están los papás”, “Puede ser su mamá”, “Puro colágeno”, “Yo sabía. Se veían muy lindos. Él siempre le ayudaba”, “Eduardo y Bibi no estarán soportando…”, “Que dirá su papá si tan persignado que es”, “Mi mamá ve ese programa y me decía esos andan. Le voy a decir que le atinó”, fueron algunos de los comentarios de los fans de MasterChef Celeberity México 2023.

Hasta el momento solo se trata de un rumor, ya que ninguno de los dos famosos ha confirmado o negado su supuesta relación. Además, cabe recordar que el programa está en sus últimas semanas, ya que pronto se conocerá al ganador de la temporada.