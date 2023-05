¿Cómo matar a mamá?, una entrañable cinta sobre la muerte asistida

La película ¿Cómo matar a mamá? es una entrañable y conmovedora historia que pone sobre la mesa temas como la muerte asistida y las complejas relaciones, entre una madre y sus hijos, resaltó en entrevista con La Razón la primera actriz Blanca Guerra, quien da vida a la protagonista del filme.

“Es un drama comedia muy atinado, muy complejo, con muchas cosas para reflexionar, pones sobre la mesa muchos temas sobre todo el del bien morir que a todos nos preocupa en un momento dado, incluso uno también se pone a pensar cómo quisiera que fuera, nunca lo sabremos hasta que no llega. Aparte toca toda la cuestión familiar, las relaciones entre estas tres hijas y su mamá”, compartió la también actriz de El complot Mongol y Estas ruinas que vez.

Blanca Guerra interpreta a Rosalinda, una madre distante que cuando es diagnosticada con demencia senil reúne a sus hijas Camy (Diana Bovio), Teté (Ana Valeria Becerril) y Margo (Ximena Sariñana) para pedirles que la ayuden a morir de una manera digna, lo cual deriva en toda una serie de sucesos en las que cada una de estas mujeres enfrentará su pasado y su presente, además tratarán de limar asperezas por la compleja relación que han tenido.

La película te lleva a cuestionarte un montón de cosas, de acuerdo a la postura que tengas en tu vida, los jóvenes matrimonios, las chicas que no han encontrado el amor, la gente que tiene problemas de comunicación con sus padres, o a los mismos padres, qué errores cometimos, por qué nos los resolvemos antes de que lleguen los momentos cruciales

de perder la vida, creo que es una película bastante completa...

Blanca Guerra

Actriz

El largometraje dirigido por José Ramón Chávez Delgado y escrito por Carla Sierra, va entre el pasado y presente de Rosalinda.

“Lo más importante de Rosalinda es este ir y venir entre el pasado, presente, cómo resolvía sus cosas en la cabeza, cómo incitaba el diálogo para descubrir qué estaba pasando con cada una de sus hijas. Si bien, la principal es Rosalinda, se plantea qué pasa con lo que se queda, las hijas, cómo sanaron ellas”, compartió en entrevista con este diario Chávez Delgado.

Para Blanca Guerra dar vida a este personaje le ha dejado una infinidad de aprendizajes y reflexiones para la vida, como que “no tenemos que esperar al último momento para resolver nuestras cosas y para reconocer nuestros errores, para resolver, restaurar aquellas relaciones no solamente las familiares, todas, las de amistad, las de trabajo y las futuras, las que se vayan encontrando en lo que te quede de vida, que siempre sean a partir del amor, el entendimiento. Ésos son los aprendizajes y reflexiones que me llevo de Rosalinda, porque ella se espera hasta el último momento para hacerlo, lo logra, pero cuando ya no puede disfrutarlo”, apuntó.

Dijo que es un papel “entrañable y conmovedor”, que le deja mucho, por ejemplo, entender que uno no puede ir solo por la vida y debe aprender a reconocer sus errores.

Destacó que trabajar en ¿Cómo matar a mamá? fue algo que disfrutó mucho, porque el filme va entrelazando “momentos jocosos, de humor negro, de drama profundo, muy dolorosos, de reflexión”, aunque confesó que le costó adentrarse a la comedia franca o al drama muy profundo que tiene esta cinta, la cual llegará a las salas de México el próximo miércoles 10 de mayo.

