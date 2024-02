Mediopicky trae a México su música experimental

Hoy se presenta en el Festival Bahidorá 2024 el artista dominicano Mediopicky, quien no sólo se presenta por primera vez en el país, sino que estrena su sencillo “Tu mirá”, el cual es una fusión de rock con el dembow, hip-hop y elementos caribeños.

En entrevista con La Razón, Pablo Alcántara (su nombre real) aseguró sentirse emocionado por su debut en los escenarios mexicanos, especialmente por el ambiente de fiesta “buena onda” que se desarrolla en el Bahidorá.

“El mood del festival es una experiencia que he estado anticipando con mucha ilusión y, sobre todo, conectar con el público mexicano que siempre tienen las baterías puestas y llenos de buena onda”, narró.

Respecto a su sencillo “Tu mirá”, Mediopicky detalló haberse inspirado en la comunicación a través de los ojos, pues a través de estos órganos con ellos “se pueden decir mil palabras, o dejar de decir un millón”.

El tema es psicodélico y perfecto para el “desconecte”, por lo cual describe su estilo musical como si fuera un reguetón, “pero llevándolo a un espacio más abierto, donde se puede jugar con el sin ser monótono o parecido a los demás. Desde que abres esa puerta las posibilidades son infinitas, en este caso dio un viaje psicodélico. No fue una decisión si no algo que quería ser así”.

Mediopicky compartió que System of a Down ha sido una gran inspiración en su trabajo, pues la legendaria agrupación liderada por Serj Tankian lo ha acompañado desde los tiernos 11 años. “Es prácticamente imposible que no me sirvan de inspiración. Sonoramente, y en comportamiento mi música está cien por ciento cubierta por ellos”, apuntó.

Finalmente, el artista dominicano señaló que, respecto a los artistas mexicanos, es fan de Mr. Shhh, Nana Nina, Koko Cece, Cuauh y Méne, “y para colaborar estoy listo para trabajar con todos, el nivel de los artistas mexicanos es bien alto y siempre es un placer”.