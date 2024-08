Los mejores MEMES de Mariana Echeverría, la 'lady mangos' que le quitó fruta a Briggitte Bozzo

Mariana Echeverría es conocida ahora en las redes como “lady mangos”, pues protagonizó un penoso momento en el que la señora le quitó a Briggitte Bozzo un mango, según para racionar la fruta en “La casa de los famosos México 2”. Obviamente a todo el mundo le dio cringe, por lo que decidieron burlarse de ella con memes bien divertidos.

Cabe recordar que el penoso suceso ocurrió el viernes pasado, pues tras la fiesta la producción del reality le llevó a los integrantes mangos. Mariana Echeverría dejó ver su tremendo rugido de tripas y voracidad, pues rápidamente se los apañó todos e incluso le quito a Briggitte Bozzo uno que tomó.

"Voy a guardar los mangos para mañana repartirlo entre todos"



-Mariana automáticamente :#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/6yzkdhs1Z9 — ♡𝓵𝒶 𝖙𝖔𝖝𝖎𝖈𝖆♡ (@soyretoxicc) August 17, 2024

"Échalo porque tenemos que repartir la comida para todos, Briggitte porfa", dijo Mariana Echeverría sintiéndose alguien en la vida la nadaqueverienta.

Ante ello, Mario Bezares intervino a favor de la joven actriz venezolana: "Briggitte, vas a comer mucho más porque yo te voy a regalar mi ración".

no te pierdas: Mariana Echeverría se va a dormir sola a los vestidores y se pone a llorar | VIDEO

En respuesta Mariana justificó su actitud: "Es que si empezamos a racionar va a ser un pe***, los voy a partir mañana para todos y a todos les pongo tantito, porque son 6 mangos. He sido bien justa con la comida".

Si quieren hacer algo, organícense y vayan a la casa a tirarle mangos a Briggite, grítenle fuera Mariana, déjale los mangos a Briggite y su comida #LaCasaDeLosFamosoMx2 #LaCasaDeLosFamosoMx #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/YIzqBfsVsD — Tio Richy (@JAtreuh) August 17, 2024

Sabine Moussier también defendió a Briggitte Bozzo: "Ella siempre come menos", ante lo cual, Mariana Echeverría señaló humillada: "Está bien, yo no la voy a obligar a nada porque dije que nunca me iba a pelear con la comida. Si se lo quiere quedar, que se lo quede", dijo Mariana antes de retirarse con la mayoría de los mangos.

Obvio a los fans les dio mucho cringe la actitud hambreada de Mariana Echeverría y, si de por sí ya la detestaba, ahora le dedicaron una avalancha de memes para burlarse de su nuevo mote de “lady mangos”.

"De la nada aparecía Lady Mango con un cuchillo en mano. Bromita y todo, pero está mujer si la creo capaz de... Adrián Marcelo, te quitan el puesto al integrante más loco" y "Ahora resulta que uno no se puede comer un mango a gusto. Que pena ajena con la Mariana", comentaron los fans.

Mariana le está contando a Sabine que repartió el mango entre 9 y no les dio a Gala, ni a Karime que comieran del que se llevó Brillitos.#LaCasaDeLosFamosoMx #LaCasaDeLosFamososMx2 #LCDLMX #LCDFMX2 pic.twitter.com/qfxGR6zVcO — Shanik ya NO es tu patrona y te callas 💅🏼 (@AndreaBarcenass) August 18, 2024