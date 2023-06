Melissa Barrera afirma que La Academia estaba arreglada: 'destrozó mi seguridad'

No cabe duda de que los programas de concursos siempre son polémicos, pues no todos quedan conformes con los ganadores. Ante ello, la actriz Melissa Barrera, famosa por salir en la última película de "Scream", y quien participó en “La Academia”, afirmó que ese programa está arreglado.

Así lo afirmó Melissa Barrera en el programa “Creativo”, espacio en el que habló acerca de su paso por el show y en el que aseguró que “La Academia” tiene algunos aspectos arreglados”.

“Obviamente no todo es verdad, o sea, a veces los jueces actuaban, les dicen quién va a ganar ese día y todo está medio arreglado”, pronunció.

La también cantante dijo que cuando participó en el reality tenía 21 años, por lo que no estaba preparada emocionalmente para las críticas de los jueces, las cuales aparentemente no eran del todo reales.

“Entonces, tú que no sabes que todo está arreglado y piensas que todo es verdad cuando te están criticando y te dicen: ‘¿qué haces ahí?, no sabes cantar, mejor vete a modelar, eres bien desafinada’, puras cosas negativas. Y pues yo a los 21 años todo me lo creía, entonces eventualmente se destrozó mi seguridad”.

Agregó que parte de las polémicas que se generan son inventadas para generar rating y tema de conversación.