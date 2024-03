Mía Marín exhibe que Alex Marín la amenazó: 'Te quemo la casa' | VIDEO

Lo que parecía un divorcio amistoso de Mía Marín y Alex Marín se convirtió en una pesadilla para ella, ya que la actriz de cine para adultos evidenció unos mensajes en los que su exesposo la amenaza.

En redes sociales, Yajayra Cortes, nombre real de la estrella para adultos, hizo una transmisión en vivo para denunciar públicamente que Alex Marín la está amenazando porque ella le pidió el dinero de los pagos que ellos dos acordaron que él haría para llevar una separación tranquila.

En un podcast al que fue Mía Marín a contar su versión del divorcio dijo que ella y su exesposo habían quedado en que ella no iba a pelear nada, pese a que están casados por bienes mancomunados, aseguró que ella solo quería quedarse con los derechos de su imagen para poder usarla y cobrar regalías de lo que ha hecho.

En la misma conversación indicó que Alex Marín se ofreció a seguir pagando la camioneta que él le regaló hace unos meses y hasta le dijo que él le daría el enganche para que se comprara una casa en Monterrey, ya que ahora ella vive allá con su nuevo novio Jesús Neri.

Mía Marín exhibe mensajes de amenaza de Alex Marín

Mía Marín publicó una conversación de WhatsApp en la que le mandó unos mensajes de voz a Alex Marín para pedirle que le envíe el pago de la camioneta y lo de un préstamo, pues aseguró que no se ha atrasado en dos de los pagos y ella le recordó que ese fue el trato que hicieron para divorciarse en paz.

“¿Te voy a seguir dando lata o lo vemos todo con el abogado? En serio, Alex, me meto en muchos ped… porque tu no me quieres mandar a tiempo lo de la camioneta, lo del préstamo, se debe del mes pasado de la camioneta. Entonces tu dime vas a hacer puntual y ya me vas a mandar todo el restante”, le dijo Mía Marín.

Pero Alex Marín inmediatamente sacó su lado agresivo: “Pues si quieres pelear peleamos, como gustes, yo no me voy a dejar”.

Pese a que Mía trató de llevar el momento en calma, Alex Marín le mandó unos audios para exigirle que no lo presione con los pagos que ellos ya habían acordado y hasta le dijo que le iría a quemar la casa a Monterrey.

“No te corresponde nada, ya te dije que no te metan ideas porque me voy a encabr… quieres que vaya a Monterrey y te haga un desmadre, tú dime. Conmigo no se juega, mija, te quemo la casa. Le quieres calar, le calamos. Yo soy el patrón, yo mando aquí y en todos lados. Sí te voy a dar dinero, pero no que me esperes a mí no me estés presionando, pero no me estés amenazando”, dijo el actor para adultos.

Tras los comentarios de Alex, Mía dijo que prefería tratar directo con el abogado y él dijo que estaba de acuerdo, pero inmediatamente dijo que el abogado les cobraría 12 mil pesos, pero ella le recordó que en el trato que hicieron quedaron que él iba a pagar el abogado del divorcio.

La actriz para adultos aseguró que tras estos comentarios ella teme por su vida: “Si me pasa algo a mí o a mi pareja es culpa de Alex”.