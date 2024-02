Mía Marín expone la manipulación que sufrió con Alex Marín: 'El único hombre soy yo'

Mia Marín reveló detalles sobre su relación son su ex esposo, Alex Marín, quien a lo largo de los años en los que saltaron a la fama, fue bastante abierto con respecto a la vida que llevaba junto a su mujer y sus varias novias en una supuesta relación poliamorosa que ahora se revela como era en realidad.

Después de que Alex Marín revelara que terminó su matrimonio con Mia después de años juntos, en un video donde el hombre llora de manera desconsolada, ahora la estrella de cine para adultos revela su verdad sobre la relación que llevaba con él.

"El gran error de Alex es que me sintió muy segura; pensó que nunca me iba a hartar, que nunca me iba a enfadar. pensó que nunca me iba a hartar; que no me iba a enfadar. Que vio toda una vida juntos y que pensó que yo le iba a seguir aguantando sus cosas" - Mia Marin (Yajaira) pic.twitter.com/iXPyqVJ0bj — Omen │ Cristian Elizalde (@omen_raw) February 12, 2024

Mía Marín habla sobre su matrimonio con Alex Marín

La semana pasada, Alex Marín reveló que estaba en la etapa de separación de su esposa, con quien había terminado de manera lo suficientemente cordial como para que se arreglaran las cosas sin demasiada polémica. Sin embargo, Mia contó su versión de los hechos en un reciente podcast en linea.

La joven señaló que si bien durante la relación tuvo celos en más de una ocasión, ella misma aprendió a disimularlos y controlarlos, aunque hubo un punto, en el que ya no pudo sobrellevar la situación: "El detalle es cuando lo empezaba a hacer a escondidas, ahí es cuando empezaban los verdaderos problemas porque hacía cosas a escondidas" explica y destaca "en el poliamor había acuerdos y reglas pero cambió mucho la relación porque cada vez quieres más, experimentar otras cosas, quería más y más novias".

Asimismo, señaló que su ex pareja comenzó a ocultarle cosas e involucraba sentimientos: "Se iba con una novia y no me contaba y me decía que me iba a enojar, quería salir solo, hacer sus cosas y me decía que no pasaba nada pero me enteraba que sí y es cuando dices: 'no, está bien te dejo, pero me dices' y cuando le decía: 'quiero un novio', me decía: 'no, no vas a tener novio, el único hombre soy yo, a ti te gustan también las mujeres, eres más feliz con mujeres, a ver después'".

La actriz señaló que que después de 8 años de pedir a su marido que le permitiera tener una pareja, su esposo se negaba y por ello, Mía inició una relación con su actual pareja. Además, señaló que fue la llegada de Yamileth lo que terminó de arruinar la relación:

"Los acuerdos no se respetaban, había detalles. Cuando llegó Yamileth, Alex cambió totalmente por tenerla feliz, cambió drásticamente" explica y señala que fue a meses de inicar su relación con su pareja actual que pidió el divorcio.