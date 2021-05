Miss Universo 2021: Conoce a Rabiya Mateo, Miss Filipinas favorita a ganar (FOTOS)

Rabiya Mateo, Miss Filipinas, es una de las grandes favoritas del público y los especialistas para llevarse la corona de Miss Universo 2021.

Miss Filipinas tiene 24 años, mide 1.70 metros, es modelo y fisioterapeuta graduada del Iloilo Doctor’s College.

Ella asegura que creció en la pobreza, sin embargo, eso no le ha impedido alcanzar sus sueños, pues desde 2020 trabaja en el SRG Manila Review Center como conferencista y coordinadora de revisión.

También colabora con el Ministerio de Educación de Filipinas, del cual es embajadora, y es miembro del Comité de Ética de la Infant and Pediatric Nutrition Association of the Philippines (IPNAP).

Fue en 2020 cuando Rabiya Mateo representó a la ciudad de Iloilo en el certamen de Miss Universo Filipinas, el cual ganó y le valió ser el rostro de su país en el concurso mundial.

“Sé que no soy solo un rostro de Iloilo, sino que estoy aquí llevando esperanza y como símbolo de luz en los tiempos más oscuros. Por el momento, quiero ayudar a mi comunidad. Quiero usar mi fuerza para causar un impacto. Y esa es la esencia del concurso de belleza”, dijo durante el certamen de su país.