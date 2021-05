Miss Universo 2021: Andrea Meza lleva el poder femenino mexicano al mundo

La Miss México e ingeniera Andrea Meza busca poner en alto el nombre del país en Miss Universo 2021 (que se celebra este 16 de mayo) certamen al que busca llevar un mensaje feminista y las voz de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia “y se han a atrevido a romper el silencio”.

“México está transitando por una situación muy complicada en lo que respecta a temas de género y es mucho más notorio ahora porque nos estamos atreviendo a hablar del tema y poco a poco estamos eliminando los tabúes. El principal problema recae en la educación, en cómo hemos crecido y la manera en que nos han enseñado a cómo tenemos que ser, los roles de género”, compartió Miss México en entrevista con La Razón.

Andrea Meza contó que ha soñado con ganar la corona de Miss Universo desde que tenía 10 años, y sumarse a reinas de belleza legendarias como Lupita Jones (1991) y Ximena Navarreta (2010).

“Es un sueño que he tenido desde hace 16 años: cuando comencé a ver los concursos de belleza, la corona era algo que veía inalcanzable. Pero ahora, al representar al país en Miss Universo, me siento inspirada a aspirar a algo grande porque voy a ser la voz de millones de mexicanos en el certamen”, apuntó.

Feminismo mexicano para el mundo

Con su participación en Miss Universo 2021, Andrea Meza aseguró que busca exponenciar las voces de las mujeres mexicanas que han sufrido algún tipo de violencia y que se han atrevido a romper el silencio, para así inspirar a otras a que hablen, rompan el pacto machista y se empoderen.

“Nos estamos colocando a nosotras mismas en nuestra lista de prioridades, porque muchas veces ponemos a otras personas antes que nosotras y nos olvidamos de hacer cosas para querernos y amarnos”, dijo.

Miss México es ingeniera en sistemas, carrera por la que optó pues desde chica se enamoró de la informática, además de que es excelente en la resolución rápida de problemas. Sin embargo, lamentó que dicho gremio sigue siendo machista, pues la sociedad aún tiene la idea de que dicha profesión (y las similares) son para “hombres”.

“Culturalmente se nos ha dicho que son profesiones de para varones, razón por la cual muchas mujeres no se atreven a entrar a este mundo. Quiero impulsar que las chicas se desenvuelvan en estos ambientes y eliminar los roles de género”. agregó.

Belleza e inteligencia van de la mano

Andrea Meza aseguró que su bagaje de ingeniera no está peleado con los certámenes de belleza, pues en los concursos suele aplicar conocimientos del ramo, principalmente la resolución de problemas.

“Por ejemplo, el día de la final de Mexicana Universal mi vestido me quedaba 20 centímetros más largo por lo que mi solución fue cortarlo a 10 segundos de salir a escena. Este tipo de reacciones son algo que me dejó la ingeniería”, relató.

“Además, participar en Miss Universo es algo que no se vive siempre y que no podré hacer en otro momento de mi vida. Mi título de ingeniera lo puedo usar en cualquier otro momento… no me quise quedar con la espinita de concursar”, reveló.

Ganar: el objetivo de Miss México

La chihuahuense compartió que su secreto para ganar Mis Universo 2021 es enfocarse totalmente en sus metas, emanar autenticidad y poner en alto a México.

Respecto a la competencia, aunque dijo que prefiere no desviar su atención hacia lo que hacen las demás para así centrarse en su objetivo. No obstante, reconoció que este año sí está reñida.

“Hay muchas mujeres guapísimas y muy bien preparadas y eso me encanta porque te demuestra lo que las mujeres somos capaces de hacer. Cada una de ellas tiene su esencia, pero yo me considero como muy auténtica, disciplinada y ser mexicana ya es una ventaja y también una gran responsabilidad, porque mis antecesoras han hecho en años anteriores un trabajo extraordinario y tengo que estar a la altura”, finalizó.