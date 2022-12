Mona y Geros discuten en vivo por culpa de OnlyFans: "No me respetas" (VIDEO)

Los influencers Mona y Geros protagonizaron una pelea en plena transmisión en vivo frente a sus seguidores, esto porque Geros dejó en claro que no quiere que Mona abra su cuenta de OnlyFans porque siente que le falta el respeto.

A través de TikTok se viralizaron los fragmentos de la pelea y es que todo comenzó cuando Mona le preguntó a Geros su opinión sobre que ella piensa abrir su cuenta de OnlyFans.

Geros señaló que estaba en contra de que Mona tuviera OnlyFans, indicó que le daba vergüenza y que sentía que le faltaba el respeto porque sus amigos le harían comentarios al respecto.

“No me gusta. Me da vergüenza que luego mis amigos me digan ‘que tu mujer se va a hacer su OnlyFans’”, dijo Geros.

El influencer comentó que su vergüenza es porque siente que “no me respetas”, indicó el creador de contenido.

Geros insistió que sentiría vergüenza de los comentarios de sus amigos: “trágame tierra”, contestó.

Mona le explicó que debería de haber un por qué más argumentado sobre por qué le da pena que ella se inscriba en la plataforma de OnlyFans.

Mona mencionó que a ella no le importan los comentarios de los amigos de Geros y que en todo caso ellos serían los morbosos si se suscriben a su perfil de la plataforma de contenido para adultos, pero Geros insistió en que “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”, dijo.