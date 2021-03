Mónica Noguera esta enferma de COVID, ¿Contagió a Gustavo Adolfo Infante?

Mónica Noguera, conductora del programa “De Primera Mano” dio positivo al COVID-19, dio a conocer este jueves la periodista Jessica Gil.

Al inicio del show, Jessica Gil dio a conocer que Gustavo Adolfo Infante no asistió a la emisión porque Mónica Noguera, con quien graba “De Primera Mano”, resultó positiva al COVID, motivo por el cual el periodista acudió a realizarse la prueba.

“El día de hoy desafortunadamente Gustavo no podrá estar hoy porque nuestra compañera Mónica Noguera salió positiva a COVID y en un acto de responsabilidad Gustavo tomó la decisión de ir hoy en la mañana a hacerse la prueba, por supuesto esperamos que salga todo bien. Le mandamos un abrazo a Mónica. Esperamos que todo esté bien”, indicó.

¿Mónica Noguera infectó a Gustavo?

Momentos más tarde Gustavo Adolfo Infante se conectó al programa para informar acerca de su situación.

“No quiero adelantar ningún tipo de noticia, pero desafortunadamente este bicho sí existe, está todos los días entre nosotros y no tenemos que bajar la guardia. Lo que es un hecho es que a Mona no la he besado ni abrazado, hemos guardado sana distancia, creo que tengo más cercanía con Jessica Gil”, dijo.

A la mitad del show, el periodista se incorporó para comunicar los resultados de su prueba:

"Ya llegó el resultado que me acabo de hacer del covid-19 y si lo pueden ver y a Dios gracias, salí negativo. Motivo por el cual me voy a quitar el cubrebocas".