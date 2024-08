El motivo por el que Adrián Marcelo no ejerce su carrera en psicología: 'Empiezo a ya no ser yo' | VIDEO

Adrián Marcelo está orgulloso de haber estudiado psicología, como lo ha dejado ver en La Casa de los Famosos México 2. A pesar de ello, el público no está muy convencido respecto a las aptitudes que tendría la celebridad para ejercer su carrera en algún momento de su vida.

Durante sus últimas discusiones con Arath de la Torre y Gala Montes, Adrián Marcelo ha aprovechado su título como psicólogo para dejar en claro que debe tener la razón sobre lo que les dice a sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2, como que le da miedo el conductor de 'Hoy'.

Ya que el público ha visto actitudes manipuladoras por parte del influencer e incluso le han llamado psicópata, muchos temen que el creador de contenido llegue a ejercer su profesión algún día, lo que ha provocado que el público pida que se retire la cédula profesional del regiomontano.

Por otro lado, hay quienes se preguntan porqué, si está tan orgulloso de su carrera. el famoso no ejerce. Esto lo respondió el mismo Adrián Marcelo en una entrevista con Fernando Lozano, donde afirmó lo que muchos pensaban sobre él.

Por este motivo Adrián Marcelo se dedica a la psicología

Adrián Marcelo recordó en una entrevista que cuando comenzó sus prácticas de psicología en el Hospital Christus Muguerza, de Monterrey, se dio cuenta de que no quería desarrollarse en ese ámbito: "Me doy cuenta que jamás quiero crecer o al menos convertirme en director de RH; no porque no estuviera dispuesto al sacrificio, simplemente no me apasionaba tanto lo que era la labor de oficina, del capital humano, como le llaman".

Sin embargo, lo que llamó la atención fue lo que dijo después, pues reveló: "me corren de las prácticas justamente por ir a un concierto del Hellow Fest" y comienza a hablar de cómo el martes después del fin de semana al que asistió al festival, perdió el control de si mismo.

"Estoy en la oficina tratando de archivar unos expedientes, funciones muy monótonas y rutinarias, y ante la incapacidad de poder insertar una hoja me empiezo a desesperar, a ya no ser yo", comentó y agregó, "empieza una temblorina, me toco la frente y estoy sudando frío. Donde salgo para el pasillo viene entrando la jefa del departamento y me ve en un estado que sabía que me estaba pasando algo".

Marcelo aseguró que lo que consumió el fin de semana "le tronó" y que por ello experimentó esos momentos en que sintió que "cambiaba algo en la química del cuerpo". Fue entonces cuando su madre lo recogió y tras hablar con su padre, entendió que no consumiera sustancias químicas.

"No es que me corran, sino que no me renuevan mi contrato de practicante y ahí mismo decido emprender", aclaró Adrián Marcelo, quien detalló que se dio cuenta de que eso le parecía más valioso tener un negocio, en el que comercializaba productos que elaboraba su padre, antes de aprender sobre una carrera que no quería ejercer.