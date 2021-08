Muere a los 80 años Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones

Charlie Watts, baterista de la banda británica The Rolling Stones, falleció a los 80 años, así lo dio a conocer su publicista Bernard Doherty.

El música se sometió recientemente a una operacion lo que lo obligó a retirarse de la próxima gira planeada por el grupo en EE.UU.

A través de un comunicado, el publicista de Charlie Watts informó que el músico falleció en un hospital en Londres rodeado de su familia.

"Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento”, señala el documento.

¿Quién era Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones?

Charlie Watts nació el 2 de junio de 1941 y dese pequeño sintió afinidad por la música. Cuando solo tenía 10 años de edad descubrió el jazz y el blues; Miles Davis y John Coltrane fueron dos de sus primeras influencias.

En los años 60 ya era conocido en los círculos de música de R&B, Blues y Jazz y al mismo tiempo era diseñador gráficos.

Sin embargo, su gran talento para tocar llamó la atención de Mick Jagger y Keith Richards, quienes lo querían en la banda. "Pensábamos que había sido tocado por la gracia de Dios", mencionó alguna vez el guitarrista de la legendaria banda.

El primer concierto que Charlie Watts ofreció con The Rolling Stones fue en el año de 1963.

Los Stones anotaron su primer hit No. 1 en los Estados Unidos en 1965 con "(I Can't Get No) Satisfaction". Le siguieron una serie de canciones exitosas, como "Paint It Black" y "Ruby Tuesday".