Muere actor que encarnó a Jason en Viernes 13

Este lunes se dio a conocer el fallecimiento del actor Ted White, quien se hiciera famoso por interpretar a Jason Voorhees en Viernes 13: El capítulo final, en el año de 1984. Así lo anunció el conductor de Horror’s Hallowed Ground, Sean Clark, quien confirmó que el deceso ocurrió el pasado 14 de octubre y se dio de manera pacífica.

“Acabo de recibir la noticia de que mi querido amigo Ted White ha fallecido. Me dijeron que falleció en paz en su casa mientras dormía”, afirmó.

Asimismo, Clark confirmó que White murió a los 96 años. “He tenido el placer de conocerlo y trabajar con él durante casi 20 años. Era mi abuelo adoptivo y, sin duda, el mejor narrador de historias que podrías haber conocido”, agregó.

Además de interpretar al icónico asesino de la máscara de hockey, White era conocido en Hollywood por haber doblado a John Wayne, Fess Parker, Clark Gable y Richard Boone. Pero también por su participación en varias películas clásicas de ciencia ficción.

White nació en Texas y participó en cintas como Starman: El hombre de las estrellas (1984) Tron (1982) y Dos bribones tras la esmeralda perdida (1984); también apareció como doble en muchos clásicos del género como El planeta de los simios, Cuando el destino nos alcance y Corto Circuito, además de series como Magnum y Los Expedientes Secretos X.

Tras protagonizar Viernes 13: El capítulo final, también participó en los documentales His name was Jason: 30 years of Friday the 13th (2009) y Crystal Lake Memories: The complete history of Friday the 13th (2013); sin embargo, se negó a volver a darle vida al icónico asesino en Friday the 13th: A new beginning (1985) y Jason Lives (1986).