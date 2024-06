Muere Bill Cobbs de 'El Guardaespaldas', a los 90 años, ¿de qué falleció?

Bill Cobbs murió la noche de este martes a los 90 años, reporta TMZ. El actor que ostentaba más de cinco décadas en Hollywood, falleció en su casa ubicada en Riverside, California y hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte.

“Como pareja querida, hermano mayor, tío, padre sustituto, padrino y amigo, Bill celebró recientemente y con alegría su 90 cumpleaños rodeado de sus seres queridos”, escribió por medio de redes sociales, uno de los familiares de Bill Cobbs junto con el mensaje de su fallecimiento.

En el mensaje, se agrega, "como familia, nos consuela saber que Bill ha encontrado la paz y el descanso eterno con su Padre Celestial. Pedimos sus oraciones y aliento durante este tiempo”.

El artista tuvo una amplia carrera en Hollywood a lo largo de los años, pues participó en un centenar de películas. Uno de sus papeles más destacados es el de Bill Devaney en El Guardaespaldas, la emotiva película donde Kevin Costner y Whitney Houston tienen un amor inolvidable.

¿Quién era Bill Cobbs?

Wilbert Francisco Cobbs nació en 1934 en Clevelando, Ohio y tras graduarse de la universidad, sirvió en la Fuerza Aérea delos Estados Unidos por ocho años, donde conoció la comedia stand up. Además, vendió autos antes de dedicarse a al actuación.

Con 36 años, se mudó a Nueva York, donde encontró su formación actoral en el teatro, junto a figuras como Ossie Davis, Ruby Dee, Adolph Caesar y Moses Gunn. El debut cinematográfico de Cobbs fue en 1974 con un pequeño papel en The Taking of Pelham One Two Three.

Rest In Peace Mr. Bill Cobbs. I absolutely loved this actor. Such great ease. Never got enough flowers.🙏🏽🙌🏾💔#BillCobbs pic.twitter.com/xJ9KNwNsee — Damon Gupton (@DamonGupton) June 26, 2024

el actor fue convocado para diversas series como The Slap Maxwell Story, The Drew Carey Show, The Gregory Hines Show y Star Trek: Enterprise. También participó de manera esporádica en Los Soprano.

Las películas de Bill Cobbs

Bill Cobbs cuenta con una amplia variedad de películas, pues formó parte de más de cien proyectos cinematográficos y televisivos. Por ello, te mostramos algunas de sus películas más reconocidas.

De mendigo a millonario (1983)

Cotton Club (1984)

El color del dinero (1986)

La fortaleza del vicio (1991)

El guardaespaldas (1992)

​El demoledor (1993)

​Una noche en el museo (2006)

Sin lugar a duda, Bill Cobbs tuvo una prolífica carrera, coronada en 2020, cuando el actor ganó un premio Daytime Emmy a la mejor actuación limitada en un programa diurno, por su papel en la serie infantil Dino Dina.