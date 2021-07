Muere la cantante Raffaella Carrà a los 78 años

La cantante, actriz y conductora italiana Raffaella Carrà murió este lunes a los 78 años, así lo dio a conocer su compañero de vida Sergio Japino a través de un comunicado.

“Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre", señala el anuncio de la pareja de Raffaella Carrà.

De acuerdo con Sergio Japino, la cantante italiana murió este lunes a las 16:20 horas después de una enfermedad que "desde hace un tiempo había atacado su cuerpo menudo, pero lleno de energía”.

Asimismo, el comunicado habla sobre la trayectoria de Raffaella Carrà que la llevó a ser un ícono mundial.

“Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso", se lee en el documento.

¿Quién era Raffaella Carrà?

Raffaella Carrà tuvo una prolífica carrera en la que estuvo activa de 1960 hasta el año 2000 y compartió el escenario con grandes celebridades como Mike Bongiorno y Pippo Baudo.

Algunas de sus canciones más famosas son”Rumore”, “Com’e bello far l’amore da Triste in giu” y “Salutala per me”.

Además en Italia fue una de las coaches más famosas del programa de talento La Voz Italia.