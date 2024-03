Muere hermana de Kris Jenner; así reaccionó la famosa a la muerte de Karen Houghton

Este viernes, Kris Jenner, la matriarca del llamado clan Kardashian, dio a conocer la muerte de su hermana Karen Houghton a través de sus redes sociales, por lo cual la familia más popular de la industria del entretenimiento estaría de luto.

El portal TMZ informó que habrían declarado como fallecida a la tía de Kylie Jenner en el condado de San Diego el lunes en San Marcos, California. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte detrás de la inesperada partida de Karen Houghton, aunque hasta el momento se le atribuye el fallecimiento a causas naturales.

"Con el corazón más pesado y la más profunda tristeza comparto que mi hermana Karen falleció ayer inesperadamente. Mi corazón duele por mi mamá MJ y mi sobrina Natalie y pido que Dios nos guíe a todos en este momento difícil. Karen era hermosa por dentro y por fuera. Ella era la más dulce, amable, la más sensible y vulnerable y tan más divertida" expresó la famosa madre de Kim Kardashian.

¿Quién era Karen Houghton?

Karen Houghton era la única hermana de Kris Jenner. Karen nació 3 años después de la matriarca Kardashian y no jugó un papel tan importante en la cultura pop, ya que optó por llevar un perfil bajo y por esto mismo no se le puede ver durante muchas ocasiones en el reality que lanzó a la fama a la familia, Keeping up with the Kardashians.

A pesar de ello la mujer sí generó drama en la vida de la familia pues en 2014 dio a conocer los problemas que tenía con su hermana ya que aseguraba que la fama había cambiado a Kris Jenner. Pocos años después volvió a ser polémica puesto que se realizó una fuerte cirugía en el rostro para tratar de parecerse más a su hermana; parece ser que en realidad no había una rivalidad tan fuerte o al menos el amor que la madre de las Kardashian sentía por Karen Houghton fue suficiente para hacer a un lado a cualquier problema que tuvieron en el pasado tras conocer su muerte.