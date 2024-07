Muere Laura Rivas, famosa astróloga y vidente del programa 'Extranormal'; esto se sabe

Este miércoles, se dio a conocer la muerte de la astróloga y vidente Laura Rivas, quien saltó a la fama por su participación en el programa Extranormal, en el que podíamos ver momentos oscuros y sucesos paranormales que sorpendían al público en el mundo de la TV Abierta.

En Azteca Uno están de luto por la pérdida de una importante colaboradora para su programa Extranormal. Laura Rivas destacaba por su intensa conexión con el más allá, como lo dejaba ver durante sus capsulas en las que llevaba al público a sitios con mucha energía paranormal.

Fue la cuenta de Venga la Alegría que se dio a conocer la pérdida de la reconocida astróloga y vidente. "Enviamos un sentido mensaje de fortaleza a todos sus familiares, amigos y seguidores en estos difíciles momentos", escribió el matutino en redes sociales.

¿Quién era Laura Rivas?

Laura Rivas fue una médium y vidente, quién de acuerdo con sus redes sociales, también realizaba coaching energético, terapias alternativas, terapia, lecturas y armonización.

Su paso por el programa de Azteca Uno, Extranormal, fue marcado por sucesos paranormales. El programa ganó popularidad y aceptación entre la audiencia por transmitir historias paranormales que investigaba junto con un equipo de reporteros y mediums, entre los que destacaba la mujer.

Laura vivió varias experiencias en el programa, como cuando participó en especial de posesiones en el panteón de Dolores en la Ciudad de México. La mujer perdió el sentido y comenzó a gritar y a llorar, lo que fue interpretado por el equipo como un ataque por alguna fuerza maligna en el panteón.

“Fue algo muy difícil, de hecho, yo no lo había querido ver, no lo había querido desmenuzar. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en toda mi vida y esa fue regresar, fue como volver a nacer”, dijo Laura en aquel entonces.

En 2020, Laura Rivas ingresó a un hospital por síntomas de Covid-19 y en los últimos años, perdió bastante peso, más se desconoce si tenía alguna enfermedad. Asimismo, no se ha dado a conocer la causa de muerte de la medium.