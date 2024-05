Muere Morgan Spurlock, director de 'Super Size Me', ¿de qué falleció?

Murió Morgan Spurlock, realizador del documental Super Size Me, a los 53 años. “Falleció pacíficamente rodeado de familiares y amigos el 23 de mayo de 2024 en Nueva York por complicaciones de un cáncer”, anunció su familia por medio de su cuenta de X (antes Twitter).

Su hermano, Craig, indicó, “fue un día triste, ya que dijimos adiós a mi hermano Morgan. Morgan dio tanto a través de su arte, sus ideas y su generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él”.

¿De qué trata 'Super Size Me'?

Morgan Spurlock hizo varios documentales, como Where in the World Is Osama bin Laden? (2009); sin embargo, fue con Super Size Me (2004) que consiguió el éxito mundial y fue nominado a un premio Oscar por Mejor Documental.

Super Size Me es un filme donde Morgan aceptó el reto de pasar 30 días comiendo solo comida de la cadena rápida de McDonald's y aceptar el menú gigante si los dependientes de la franquicia llegaban a ofrecerlo. De este modo, había días que condumía hasta 5 mil calorías, el cuádruple del promedio.

El motivo del documental estaba, más allá de hablar sobre qué tan sano es consumir esta marca de comida rápida, sobre las raciones exageradas y desproporcionadas que tenían los grandes menús de la marca. Fue con varios kilos de más que el documentalista terminó el experimento que le valió el reconocimiento mundial.

El trabajó abrió debate sobre los problemas en la alimentación en Estados Unidos y la influencia de las cadenas de comida rápida sobre sus consumidores.

De acuerdo con los familiares del famoso, su apuesta al documentar temas controvertidos para la sociedad estadounisende era "desafiar sin miedo las convenciones modernas utilizando el humor y el ingenio para arrojar luz sobre los problemas”.

Entre sus trabajos más reconocidos, están:

30 Days: El trabajo de la población migrante

Where in the world is Osama Bin Laden?: La Guerra de Afganistán

The Greatest Movie Ever Sold: El poder del marketing en el sistema capitalista

7 Deadly Sins: La moda de las modificaciones corporales.

¿De qué murió Morgan Spurlock?

Morgan Spurlock falleció tras complicaciones derivadas del cáncer; sin embargo, no se sabe el tipo de enfermedad. La familia de Spurlock pidió en su comunicado de este viernes que aquellas personas que lo deseen pueden realizar donaciones a la Sociedad Americana del Cáncer - Hope Lodge (Nueva York) “en honor a Morgan”.