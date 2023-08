Muere novio de Sandra Bullock a los 57 años; padecía una extraña enfermedad

Bryan Randall, modelo y frotógrafo de 57 años, perdió la vida el sábado pasado a causa de esclerosis lateral amiotrófica. Así lo informó su familia, quien señaló que Randall murió pacíficamente.

El fotógrafo y modelo, quien era novio de la famosa actriz Sandra Bullock, no hizo público su diagnóstico, por lo que su deceso fue sorpresivo para muchos: "Bryan decidió desde el principio mantener en privado su viaje con la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y quienes los cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido", señaló en un comunicado su familia.

"Estamos inmensamente agradecidos con los médicos incansables que navegaron el paisaje de esta enfermedad con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra", apuntaron en el comunicado, publicado por la revista People.

"En este momento pedimos privacidad para llorar y aceptar la imposibilidad de despedirnos de Bryan", agregó la familia. Hasta el momento, la actriz Sandra Bullock, quien han participado en cintas como "Gravity", "Miss simpatía", "Un sueño posible" y "Bird Box: A ciegas", no se ha pronunciado hasta el momento.

Es bien sabido que la actriz es discreta en cuanto a su vida privada e incluso habló poco con respecto a su relación con Randall, con quien comenzó su relación en 2015. Se sabe que la pareja se conoció cuando Bullock contrató al fotógrafo para tomar fotos en la fiesta de uno de sus hijos.

"Él es el ejemplo que quisiera que tuvieran mis hijos", dijo la actriz durante una entrevista en 2021 con Jada Pinkett Smith. "No siempre estoy de acuerdo con él, y él no siempre está de acuerdo conmigo. Pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él", apuntó la actriz en esa charla con la esposa de Will Smith.

DGC