Muere querida actriz de Vaselina; interpretó a Patty Simcox en la legendaria película

La actriz Susan Buckner, famosa por haber interpretado a uno de los personajes de la película Vaselina, falleció a los 72 años.

La publicista de la actriz informó del fallecimiento y aseguró que el día de la muerte fue el pasado 2 de mayo, pero fue hasta este 7 de mayo cuando se reveló el deceso.

"Susan murió pacíficamente el 2 de mayo rodeada de sus seres queridos", señaló Melissa Berthier, publicista de la familia.

Susan Buckner interpretó a Patty en Vaselina junto a Olivia Newton-John Foto: Especial

Por el momento no se conoce la causa de muerte de la actriz, pero se espera que en las próximas horas se den a conocer los motivos del fallecimiento de Susan Buckner.

La hija de la actriz ofreció unas breves palabras a la revista People en las que recordó que su mamá era “luz” cada que llegaba a algún lugar.

"La luz que trajo a cada habitación la extrañaremos para siempre. Ella era mágica y tuve mucha suerte de poder llamarla mi mejor amiga", dijo la hija de Buckner, Samantha Mansfield.

¿Quién fue Susan Buckner, actriz de Vaselina?

Susan Buckner es recordada por su papel de Patty Simcox en la icónica película de Vaselina, pero antes de lograr la fama con esta cinta, Susan era reina de belleza, fue coronada Miss Washington en 1971 y una de las diez finalistas en Miss América 1972.

Su incursión en el mundo del entretenimiento comenzó con The Dean Martin Show como una de las Golddiggers, un grupo de canto y baile exclusivamente femenino.

Otros programas en los que apareció fueron he Mac Davis Show, Sonny and Cher y como nadadora sincronizada en The Brady Bunch Variety Hour.

En Vaselina su personaje era una chica tímida, pero gran amiga de Sandy, papel que interpretó Olivia Newton-John.