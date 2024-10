Muere querido actor de 'La Ley y El Orden' ¿Quién fue y qué le pasó?

La TV estadounidense está de luto, pues se dio a conocer la muerte del actor Ed Wheeler, conocido por su participación en "La ley y el orden", a los 88 años de edad. La noticia la dio a conocer la actriz y productora Messeret Stroman Wheeler, quien era su esposa, quien le dedicó un mensaje de despedida muy emotivo.

“En memoria de mi amado esposo, Ed Wheeler. Trajiste luz, risas y amor a cada rincón de mi vida y a la vida de todos los que te conocimos. Tu talento, dedicación y pasión no tenían comparación, ya sea en el escenario, frente a la cámara o detrás de escena. Desde los comerciales nacionales hasta la estimada Negro Ensemble Company, tu presencia se sintió y se apreció”, señaló.

"Mi querido Ed, eras más que una figura pública; eras una luz que me guiaba, un compañero que me apoyaba y mi corazón. Construimos una vida y creamos arte juntos, y tu legado seguirá siendo una inspiración. Extrañaré por siempre tu voz, tu sabiduría y tu generosidad, agregó.

La esposa del occiso señaló a Deadline que Ed Wheeler murió el 21 de agosto en el Hospital Englewood en Nueva Jersey por insuficiencia respiratoria debido a complicaciones de neumonía.

nació el 18 de febrero de 1936 en Brooklyn. Wheeler comenzó en el mundo del espectáculo haciendo comerciales de televisión, incluidos anuncios nacionales para marcas como pañales Luvs, Reynolds Wrap, Sudafed, Pepcid AC, Computer Associates y muchos otros.

Se formó actoralmente con Gene Frankel y el padrastro de Vin Diesel, Irving Vincent, y obtuvo sus primeros créditos cinematográficos en series de televisión como “Watch Your Mouth”,” 3-2-1 Contact” y “The Core of the Apple”. Su primer papel cinematográfico fue en “Broadcast News”.

Entre sus proyectos más destacados están “La ley y el Orden”, “Blue Bloods”, “Presumed Innocent”, “Thinner”, “Daylight”, “Godzilla” de 1998, “Mickey Blue Eyes”, “Head of State”, “The Good Guy” y “The Good Heart”.