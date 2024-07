Muere súbita y trágicamente Mike Heslin, a los 30 años ¿qué le pasó al actor?

El mundo de la actuación estadounidense está devastado y de luto, pues se dio a conocer la trágica, repentina y súbita muerte de Mike Heslin, famoso actor conocido por su participación en las series “Lioness” y “The Holiday Proposal Plan”, a los tiernos 30 años de edad.

Fue su esposo Nicolas James Wilson, mejor identificado como Scotty Dynamo, quien dio a conocer la trágica noticia, además de que compartió los detalles de aquello que le arrebató la vida a su amado.

De acuerdo con lo que compartió, su amado Mike Heslin perdió la vida tras haber sufrido un infarto que lo mantuvo hospitalizado varios días.

"El 2 de julio, mi marido, mejor amigo y alma gemela, Mike Heslin, falleció de un inesperado evento cardíaco después de una larga batalla en el hospital. Michael era joven, estaba en perfecta salud, y los médicos no tienen explicación para lo que pasó", inicio escribiendo Dynamo.

Lo describió como una persona "brillante, desinteresado, talentoso y un ángel guardián de la vida real… el hombre más dulce, más cariñoso y amoroso del mundo".

"Él era la primera persona a la que todo el mundo llamaría para compartir buenas noticias, y era la persona perfecta para llamar si necesitaban un hombro en el que apoyarse o el mejor consejo", agregó.

Scotty Dynamo remarcó que no puede entender la muerte de su esposo pues hace sólo una semana estaban en planes para formar una familia: "Regularmente compartíamos nuestros nombres favoritos de bebés para nuestros futuros hijos".

"Siempre me dijiste que sentías que estabas destinado a ser padre, y no podía estar más de acuerdo. Serías el padre más perfecto del mundo. Si alguna vez me convierto en padre, voy a ponerle tu nombre a mi hijo y espero poder criarlo para que se convierta al menos en la mitad de hombre que tú eres", añadió con dolor.

"Michael, conocerte fue lo mejor que me ha pasado nunca. Tú eres mi mundo. Eres todo para mí. Cuando te sentí tomar tu último aliento, mi corazón se rompió en un millón de pedazos. Si tuviera el poder de cambiar de lugar contigo, lo haría en un instante. Pero lo tomaré día a día como siempre me dijiste, y viviré cada día en tu honor. Estamos a 3 semanas de tu cumpleaños y faltan 4 meses para nuestro primer aniversario de bodas, pero sé que estás en un lugar mejor y que el cielo ha ganado otro ángel", finalizó el viudo de Mike Heslin.