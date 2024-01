Muere Tina Galindo, emblema del teatro en México

En las últimas décadas, una figura emblemática del teatro en México fue Tina Galindo, quien se enfocó en traer las mejores obras al país poniendo por delante la calidad, por eso ir a un montaje producido por ella era garantía de presenciar un espectáculo que no decepcionaría. Estuvo detrás de puestas como Cabaret, Juegos siniestros, Network y Hello, Dolly! Por eso, con su fallecimiento se pierde una figura crucial.

La productora murió la noche del lunes a causa de un paro respiratorio, informó ayer su hermana María Elena Galindo: “Le dio Covid-19 hace un año y las secuelas le afectaron los pulmones, el pulmón derecho ayer ya no le funcionaba y eso hizo que su corazón estuviera más agitado, de presente se fue, se fue tranquila, con una sonrisa en la boca”, detalló y añadió que los restos descansarán junto a sus padres.

Tina Galindo fue velada ayer por sus seres queridos y amigos más cercanos. A su casa llegó Daniela Romo, de quien fue mánager desde 1982. Visiblemente conmovida, la cantante expresó: “Fueron 44 años haciendo todo juntas y nunca me alcanzará la vida, la que me toque, para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por los que ella me guió y todo lo que me regaló en vida”.

Descanse en paz la reconocida productora teatral Tina Galindo; fue una gran empresaria, productora exitosa, socia comprometida y solidaria con sus compañeros productores teatrales y sin lugar a dudas, amiga leal

Jorge Ortiz de Pinedo, Productor y comediante



Compartió que estuvo presente en el último soplo de vida de Tina Galindo, a quien recordó como “el ser que me dio el ser sin parirme, es un vacío muy grandísimo en mi vida y ahora sí me siento muy huérfana, ya no tengo a mi mamá y ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí”.

Acerca de su trayectoria, Daniela Romo resaltó que “hizo grande el Teatro de la Ciudad e indudablemente hizo grande el Teatro de los Insurgentes”.

Tina Galindo fue la primera directora del Teatro de la Ciudad cuando el Gobierno de la capital del país lo reabrió. Ángel Ancona, exdirector del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, dijo a La Razón que fue uno de sus grandes legados.

No sólo se trata de una gran productora con la que tuve el privilegio de trabajar, sino también de una excepcional mujer de una pieza, llena de generosidad

Susana Zabaleta, Cantante y actriz

“Ella le dio al Teatro de la Ciudad toda la fuerza pública para que se presentará lo más destacado, lo mejor que llegaba a México se programaba en el recinto, tuve la fortuna de trabajar en esa época ahí, era asistente de dirección y producción de Nacha Guevara, hacíamos temporadas maravillosas, hicimos varios espectáculos como Nacha canta a Benedetti, donde Mario Benedetti estaba en el escenario”, rememoró.

“Era una gran precursora del talento mexicano y universal, ahí se presentaron grandes espectáculos, no es comparar, pero desde mi punto de vista ha sido la mujer, la directora o director más importante que ha tenido el Teatro de la Ciudad”, añadió.

Gou Producciones expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Tina Galindo, destacada productora que dejó una huella imborrable en la industria teatral mexicana

Gou Producciones



Ancona destacó que Galindo siempre fue meticulosa en cada montaje que produjo. “Su legado fue brindarnos los espectáculos de calidad que continuó hasta los últimos días de su vida. Trabajé con ella como iluminador y siempre cuidaba que todo estuviera en su lugar, todo estuviera en orden, si uno se equivocaba te lo hacía notar de la manera más amable del mundo para poder corregir, siempre estaba pendiente de la calidad de los espectáculos”, compartió.

Tina Galindo también fue directora del Teatro de los Insurgentes y desde el 2000 fue presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro A.C. En 1972 incursionó con el montaje El efecto de los rayos gama sobre las caléndulas, a la que le siguieron producciones y coproducciones como Festen, El buen canario, Todo sobre mi madre, Nadando con tiburones, Juegos siniestros. Además de grandes montajes de teatro musical: Mamma mia!, Hello, Dolly!, Cabaret y La novicia Rebelde.

Uno de los aspectos que también puntualizó Ancona fue la aportación de la productora en la lucha en pro de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ.

Siento mucho la triste partida de Tina Galindo, el teatro en México está de luto. Tuve la oportunidad de conocerla y ver su importante trabajo en el mundo artístico. Compartimos afortunados proyectos cuando ella estuvo en la compañía de discos Melody

Lucero, Cantante y actriz



“Participó en la producción del montaje de Los chicos de la banda (considerada la primera obra de teatro que aborda la homosexualidad de una manera abierta), que en esa época era verdaderamente escandaloso mostrar algo así. Una mujer joven que es precursora de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ ya era ser guerrillero en aquella época”, finalizó.

Otras personalidades que ayer la despidieron fueron Morris Gilbert, Mijares y Chantal Andere.