Muere en trágica caída exintegrante de One Direction

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció ayer en Buenos Aires, Argentina, en un trágico accidente que se investiga: cayó desde un tercer piso del hotel en el que se alojaba, un traumatismo craneal que sufrió fue mortal. En la habitación de Casa Sur se hallaron diversos tipos de drogas, alcohol y destrozos, de acuerdo con La Nación.

Fue la tarde de ayer cuando la Comisaría 14B acudió a un llamado del encargado del hotel al 911, quien informaba que un hombre agresivo podría estar bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Al llegar al lugar se constató el fallecimiento del cantante de 31 años, hecho que conmocionó a los fans de la banda.

Creo que la caída que sufre es de casi 14 metros. El equipo no pudo hacer nada, no hubo posibilidad de reanimación. Todo el cuerpo presenta lesiones gravísimas

Alberto Crescenti, Titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME)

“Tenía lesiones incompatibles con la vida. Hubiéramos querido tener una chance para él, pero las lesiones que presentaba eran gravísimas. Creo que la caída que sufre es de casi 14 metros. El equipo no pudo hacer nada, no hubo posibilidad de reanimación. Todo el cuerpo presenta lesiones gravísimas”, dijo a LN+ Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Argentina.

Y añadió: “Cuando los oficiales arribaron, el encargado afirmó que sintió un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel, y constataron el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación”.

La ambulancia que trasladó el cuerpo del intérprete. Foto: Reuters

Infobae accedió al audio de la llamada de emergencia que se hizo desde el hotel, en la que el trabajador del lugar expresa su preocupación. “Está rompiendo toda la habitación, necesitamos que manden a alguien, por favor, que nos envíen a alguien urgente, porque no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón, estamos un poco con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida”, se escucha en la grabación.

Autoridades de Argentina esperan los resultados de la autopsia para investigar el caso por muerte violenta que ya está bajo la Fiscalía en lo Criminal y Correccional No. 14. Hasta el momento, tanto en Servicios de Emergencias y en la policía, todavía no determinan si la caída fue producto de un accidente, un suicidio o alguna otra hipótesis.

Una seguidora de One Direction llorando afuera del hotel. Foto: Reuters

En las imágenes que ayer se filtraron de la habitación donde se hospedaba el artista británico se observa una televisión con una pantalla dañada a causa de un golpe, algunas copas, botellas de alcohol y restos de diversas sustancias, entre éstas polvo blanco. Mientras que en el baño hay restos de cera y papel aluminio quemado y arrugado. Sin embargo, se desconoce si las fotografías corresponden al día de ayer.

En diversas partes del mundo, la noticia conmocionó, por ejemplo, en Bogotá, Colombia, fans montaron un altar en honor al intérprete con fotografías de él, mensajes de despedida y veladoras. Mientras que en Argentina, seguidoras acudieron al hotel donde ocurrió el incidente para llevar veladoras y flores. Algunas se abrazaban, lloraban y otras más aplaudían mientras una ambulancia se llevaba el cuerpo del cantante para darle el último adiós. Antes del incidente, algunos fanáticos habían acudido afuera del lugar para pedirle autógrafos y él accedió.

Fans montaron un altar afuera del lugar donde ocurrió el incidente. Foto: Reuters

Liam Payne perteneció a One Direction entre 2010 y 2015, años más tarde se supo que estuvo en rehabilitación al menos en dos ocasiones por adicción al alcohol. El vocalista había confesado que para lidiar con la presión de la fama bebía en exceso. En su tiempo con la boyband compartió con los integrantes Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan.

Después de su paso por la agrupación comenzó su carrera como solista, en 2023 canceló su gira por Sudamérica debido a problemas renales y en esas fechas circularon rumores de que había reingresado a rehabilitación por su abuso de sustancias.

El intérprete Liam Payne se encontraba desde hace varios días en Buenos Aires, porque su excompañero Niall Horan dio un concierto de su gira The Show: Live on Tour celebrado en el Movistar Arena de Buenos Aires.