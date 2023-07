Mujer acude vestida de novia a concierto de Carin León en Tampico

Una mujer vestida de novia acudió a un concierto de Carin León para destacarse entre el público. La mujer consiguió su objetivo, pues el cantante de regional mexicano la subió al escenario para bailar con ella y hasta le dedicó un tema.

Con tal de llamar la atención de su artista favorito, muchos fanáticos, hacen hasta lo imposible. Este fue el caso de una joven que acudió al show que Carin León dio en Tampico el fin de semana pasado.

La joven se vistió de novia para resaltar entre la multitud, hecho que llamó la atención del cantante, quien la invitó a subir al escenario para bailar con ella. Asimismo, Carin León le cantó Qué más puedo pedir, lo que volvió perfecta la experiencia de la fanática.

A través de redes sociales, los internautas aplaudieron el gesto del cantante. Asimismo, la joven aseguró que decidió ir así al concierto porque su sueño es llegar al altar con la estrella de regional mexicano.

"La verdad no encontraba cómo acudir al evento. Me gusta ser única, no vestirme como las demás, así que dije: '¿Por qué no?, vestida de novia'", señaló la joven, quien fue identificada como Johana.

"El es un rey y un rey tiene que tener a su reina", apuntó la joven, quien detalló que esto lo planeó desde hace días y que incluso fue a un estudio de belleza para que la maquillaran y la peinaran.

