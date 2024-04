Mujeres Asesinas: ¿Cuál es la historia de Magdalena que se estrena el viernes?

La actriz Sofía Espinosa considera que Mujeres Asesinas refleja la importancia de tener redes de apoyo, porque quienes no las tienen llegan a extremos como lo que le ocurrió al personaje que interpreta, Magdalena, una joven madre, quien sufre los maltratos de su jefa y pese a su adicción quiere salir adelante con su esposo y su hijo, pero tanto lo que vive como lo que ocurrió en su pasado la van orillando a una mala decisión que ahora la tiene presa.

“Lo que es muy fuerte es que no cuenta con una red de apoyo, tiene a su pareja, es de las pocas redes luminosas que hay alrededor de ella, pero no hay un lugar al que pueda pedir ayuda, un servicio social que la apoye. Es ver lo fuerte que es la desigualdad del país, que hay una jefa que puede maltratar, quitarle sus derechos, porque quiere”, comentó Sofía Espinosa, también actriz de las series Las Aparicio, Hasta que te conocí y Supertitlán.

El episodio que presenta este viernes 19 de abril en ViX es una de las historias de la nueva temporada de Mujeres Asesinas, en la que la escritora Marisa Grinstein eligió casos representativos de mujeres que antes de llegar a un homicidio tuvieron un pasado de desigualdad, vulnerabilidad y maltratos.

“Mujeres Asesinas refleja esta carencia social que hay, es ver como podría esta mujer haber tenido otro destino, necesitaría ciertas redes para tenerlo, por eso me gusta pensar que hay que tener esperanza y fomentar que no suceda esto, un asesinato no es justificable, pero es entender un poco más qué fue lo que la llevó ahí, qué estaba atravesando, cómo se le pudo haber ayudado, que uno vea las cosas de otra manera”, expresó Sofía Espinosa.

La actriz comentó que fue interesante acercarse a la historia de Magdalena, ya que fue ver más allá de la mujer que está en la cárcel por haber asesinado. Pudo conocer diversos aspectos de ella.

“Fue muy interesante entender el por qué, creo que siempre tienes que quitarte los prejuicios de un personaje, en este caso es conocer la historia de estas asesinas, entrar a su casa, a su día a día, en mi caso ponerme un poco en los zapatos de esta mujer, es entender que matar está mal y no te va a llevar a nada bueno, pero también entender la angustia que estaba viviendo, el maltrato laboral que estaba viviendo”, dijo Sofía Espinosa.

La actriz compartió que dar cita a Magdalena fue muy fuerte, pero que echó mano de toda la experiencia que ha acumulado desde los 14 años que empezó a actuar hasta ahora.

“Le presto mucho de mí a Magdalena, me atrevo a decir que me es más fácil entrarle a todo, no creo que las cosas se hagan a medias, vas por todo, es fuerte y sano terminar y decir ok ésta es mi casa (y salir del personaje).

JVR