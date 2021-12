Multiforo Alicia se despide en 2022 tras 26 años de resistencia

El Multiforo Alicia, el lugar por excelencia de la escena underground de la Ciudad de México, tras 26 años de resistencia —más de cinco mil 600 eventos, 112 discos grabados, más de cinco mil carteles, 24 clausuras, tres demandas y dos pandemias— se despide en 2022.

“No es nada catastrófico, más bien ya son 26 años, el próximo 27, ya es hora de irnos, nada más es eso, ya estaba pensado desde antes (de la pandemia), desde que cumplimos 25 años”, dijo ayer a La Razón Ignacio Pineda, fundador del Laboratorio de Culturas Subterráneas y Movimientos Aleatorios.

Para 2022, año en el que se despide, están convocadas agrupaciones, artistas, académicos y promotores que quieran ser parte de los últimos eventos que albergará el recinto ubicado en el número 91 de la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma de la capital del país.

“En diciembre de 2022 nos despediremos de nuestras actividades artísticas y sociales. Alicia se hará invisible y se irá de viaje”, se anunció en las redes sociales del lugar que abrió sus puertas un 1 de diciembre de 1995.

El Multiforo Alicia estuvo cerrado casi todo el 2020 por la crisis sanitaria derivada del coronavirus, en ese tiempo, para subsistir se organizaron ventas de artículos como discos y los famosos carteles con los que se anunciaban los eventos.

Este año regresó con algunos tokines con aforo limitado —90 personas— en los que desfilaron bandas como Out Of Control Army, Sr. Bikini, Sekta Core, Seguimos perdiendo, El Gran Cocodrilo, Yucatán A Go Go, Taller para niños y Nana Pancha.

La gráfica ha sido una parte crucial del proyecto autogestivo. Foto: Especial

Para poder reabrir fue necesario que se hicieran ajustes en el inmueble como quitar las láminas del techo para que hubiera mejor ventilación y aplicar filtros sanitarios a la entrada, toma de temperatura, sana distancia y proporcionar gel antibacterial. Los asistentes debían portar cubrebocas en todo momento.

Pese a los esfuerzos que se hicieron era sabido que con un aforo limitado los recursos eran escasos, pues en el Multiforo Alicia, a diferencia de otros espacios, entre el 60 y 70 por ciento de lo recaudado en taquilla es para los artistas y el resto para el lugar. “De ahí pagamos sueldos, renta, equipo, gastos de producción y de operación”, se detallaba en una publicación con motivo del 26 aniversario del recinto. El público también paga precios accesibles, las entradas van desde los 70 hasta los 150 pesos.

El Multiforo Alicia durante más de un cuarto de siglo no sólo ha dado cabida a bandas de surf, ska, rockabilly, rock y garage-punk, tanto emergentes como ya consolidadas, sino que también ha sido un espacio para la danza, el teatro, el performance, talleres y charlas. Fue el lugar que vio nacer a bandas como Panteón Rococó, Jaguares, Las Ultrasónicas, Nana Pancha y Lost Acapulco.

Los martes y miércoles eran una tradición los talleres, conversatorios, presentaciones de libros y documentales, exposiciones de artes plásticas, pintura y foto, eventos siempre plurales. De viernes a domingo es común ver a jóvenes y no tan chavos formados para acudir a los shows que brindan la oportunidad de ver a bandas favoritas, pero también conocer qué es lo nuevo de la escena underground.

Por ello, el equipo de 14 personas liderado por Pineda siempre defendió que “además de no ser un antro o un bar, sí es un espacio cultural, político y social”. Jamás se puso a disposición del gobierno en turno. “No participa ni concursa por apoyos del gobierno ni de la iniciativa privada“, han señalado.

Por ello, entre las bandas que han sido parte de su historia y el público asiduo, el cierre definitivo del Multiforo Alicia es un duro golpe, al que sólo queda decir ¡Salud y Anarquía!