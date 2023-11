¿De qué murió la abuela de Jaime Camil? 'fuiste una segunda mamá'

Jaime Camil está devastado y de luto, pues dio a conocer la trágica muerte de su abuela Vovi a los 100 años, a quien consideraba como una segunda madre.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que Jaime Camill dio a conocer la triste noticia para su familia, señalando que su abuela Vovi perdió la vida irónicamente este miércoles 1 de noviembre… el Día de Muertos.

El famoso actor compartió l anoticia del deceso de su abuela junto a una fotografía en la que aparece él cuando era niño junto a su abuela en su juventud, por lo que remarcó que siempre la consideró como una segunda madre.

En su mensaje, Jaime Camil señaló que recuerda con mucho cariño los tiempos que pasaba con su abuela en Acapulco, puerto turístico que fue lamentablemente destruido por el huracán Otis la semana pasada.

"Vovi, te voy a extrañar mucho, no sólo yo, también toda la gente que te amaba profundamente en México y en Brasil. Te amo! Qué tiempos aquellos en Acapulco", señaló el famoso, dando a entender que su abuela era brasileña.

Tras ello, el actor le pidió al espectro de u abuela que lo cuide desde el más allá y remarcó que siempre será alguien de suma importancia para su vida.

"Más que mi abuela, fuiste una segunda Mamá. Descansa en paz Vovi! Vuela alto y protégenos mucho desde allá", apuntó Jaime Camil.

Aunque Jaime Camil no reveló la cusa de muerte de su abuela, es necesario recordar que en el 2017, el actor señaló que Vovi había sido operada a los 94 años.

"Uno de mis hits de niño era acostarme arriba de ella para que me hiciera "rasquis" en la espalda... Antes de que entrara al quirófano me acosté arriba de ella y me hizo rasquis e inmediatamente me transporté a ese momento", señaló entonces.